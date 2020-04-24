Инженеры NASA разработали уникальный прототип нового ИВЛ для лечения COVID-19

24.04.2020, 23:30, Разное

Инженеры, представляющие агентство NASA, смогли разработать прототип серийного аппарата ИВЛ для лечения пациентов, зараженных коронавирусом. По словам разработчиков, при изготовлении инновационного прибора VITAL потребовалось использование лишь седьмой части деталей от оригинального аппарата.

Новое устройство было разработано специалистами Лаборатории реактивного движения в Пасадене (Южная Калифорния) всего за 37 дней и затем испытано в лабораторных условиях в Нью-Йорке. По словам разработчиков, в процессе испытания были имитированы различные состояния зараженного коронавирусом “условного” пациента, а результаты в итоге превзошли все ожидания. Одобрение производства прибора официальными структурами ожидается в течение ближайших нескольких суток, однако сообщается, что перспектива использования образца уже получила поддержку медработников.

Отмечается, что аппарат простой и требует минимального количества деталей, являющихся, к слову, дефицитными при изготовлении традиционных ИВЛ. Таким образом, организация массового производства новых агрегатов никак не помешает сборке обычных устройств. Что же касается цены на новое изделие, то она пока официально не разглашается, но, по информации источников, сумма не должна превышать 2-3 тысяч долларов. Это в несколько раз меньше, чем, к примеру, стоимость аппарата ИВЛ, производимого сейчас фирмой General Motors для американских клиник, она составляет 16 тысяч долларов.

Функциональность нового аппарата ИВЛ прокомментировал главный специалист NASA по вопросам здравоохранения и медицины, доктор Джеймс Полк. Он отметил, что основной целью VITAL является снижение вероятности летального исхода пациентов до той стадии заболевания COVID-19, кода потребуется применение приборов повышенной сложности. Кроме того, по мнению эксперта, своевременный запуск производства вышеуказанного агрегата сможет уберечь население планеты от “второй волны” коронавируса, наступление которой весьма вероятно после ослабления карантинных мер во многих странах. Об этом пишет издание Business Insider.