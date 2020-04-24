 

“Падают как мухи”: врач рассказала об ужасающей ситуации в охваченных коронавирусом клиниках

24.04.2020, 23:27, Разное

“Дни.ру” рассказывали, что “мисс Англия – 2019”, 24-летняя Бхаша Мукерджи к началу пандемии оказалась в Индии и не смогла вернуться домой из-за ограничения авиаперелетов. Узнав о плачевной ситуации в британских клиниках, девушка обратилась к властям Англии, чтобы те помогли ей добраться до страны. Бхаша имеет медицинское образование и может помочь другим врачам бороться с коронавирусом.

Оказавшись в одной из больниц в Великобритании, Мукерджи пришла в ужас от увиденного. Как пишет “Экспресс газета” со ссылкой на Daily Star, врачам не хватает масок, респираторов, защитных костюмов. Из-за этого у многих специалистов положительный тест на коронавирус. Таково положение дел и в других медучреждениях страны.

“Медработники падают как мухи, потому что им не хватает средств индивидуальной защиты. У нас ключевые врачи находятся в критическом состоянии”, – рассказала Бхаша.

Множество специалистов уволились по ряду причин. Кого-то скосил COVID-19, кого-то не устроила ситуация со средствами защиты. Другие не понимают, как бороться с коронавирусной инфекцией, не имея для этого никаких возможностей. Мукерджи призвала власти найти новые пути решения ситуации, потому что принятые меры не кажутся действенными.

По состоянию на 24 апреля в Великобритании выявлено свыше 138 тысяч случаев заражения коронавирусом. COVID-19 унес жизни более 18 тысяч человек, выздоровели 437.



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