Новое назначение Саакашвили неприемлемо для Грузии

24.04.2020, 23:20, Новости дня

КИЕВ – Официальный Тбилиси называет «категорически неприемлемой» возможность назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность вице-премьера в украинском правительстве. В качестве ответной меры может стать отзыв посла, если такое решение будет принято заявил на брифинге в Тбилиси премьер-министр Грузии Георгий Гахария, сообщает 24 апреля «Европейская правда», со ссылкой на грузинский портал MCM.

«Конечно же, будет реакция на подобный шаг […] Мы пока не отозвали посла, но, если такое решение будет принято, конечно же, самое меньшее – мы отзовем посла для консультаций», – подчеркнул грузинский премьер.

Он заявил, что «украинский народ – братский для нас, украинское государство – наш стратегический партнер».

«Назначение стратегическим партнером на должность вице-премьера уже осужденного за тяжкие преступления и разыскиваемого человека для нас категорически неприемлемо», – подчеркнул Гахария.

РБК-Украина сообщает, что Министерство иностранных дел республики не получало официальных писем об отзыве посла Грузии в связи с возможным назначением Михаила Саакашвили вице-премьером.

Возможное назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, считает посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

«Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел… Кроме того, следует напомнить, что этот человек неоднократно призывал свергнуть легитимно избранное правительство Грузии насильственным путем. На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг», – сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» 24 апреля.

Напомним, что Верховная Рада в ближайшие дни может рассмотреть вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ. Как сказал 23 апреля в эфире телеканала «Украина 24» заместитель председателя фракции и глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, голосование по этому вопросу может состояться 28-29 мая.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» 22 апреля, цитируя пресс-службу Офиса президента, «Владимир Зеленский встретился с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили и пообщался о его видении возможной помощи в развитии Украины».

«Михаил Саакашвили известен на международной арене и уже показал опыт успешного внедрения реформ. Президент Зеленский считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и предложил ему поделиться своим видением и разработками с правительством и парламентом Украины», – сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе Офиса президента.

Дружба между странами и отзыв посла

По словам политического обозревателя Александра Кочеткова, бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили – «фигура яркая и его всю жизнь сопровождают какие-то резонансные события».

Он считает, что должность вице-министра не предполагает широкий круг полномочий.

«Это рядовое назначение – должность вице-премьера по реформам. Она ничего особо не предполагает, по факту, даже не имеет права давать интервью без визы премьер-министра. Любой министр может иметь больше антикоррупционных возможностей», – говорит Александр Кочетков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он подчеркивает, что возможность отзыва посла, о чем говорят представители грузинской власти, в отношениях двух стран практически невозможна.

«По процедуре они могут сделать такой дипломатический демарш, отозвать посла. В дипломатической практике – отзыв посла – это экстраординарный поступок и следующий шаг – разрыв отношений. Но Украина всегда стремилась помогать Грузии, например, в период российской агрессии в 2008 году. Думаю, что эти заявления – это нечто вроде демарша части грузинской власти, отработка перед Россией, чтобы показать, что Саакашвили враг», – подчеркивает Александр Кочетков.

Он считает, что процесс назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьер-министра в украинском правительстве, в итоге, не приведет к отзыву грузинского посла.

«Во времена Петра Порошенко также возникали подобные движения от части грузинского руководства по поводу назначения Саакашвили на должность губернатора Одесской области», – напоминает Александр Кочетков.

О заочной судимости и назначениях во власть

Политолог Александр Палий отмечает, что украинское законодательство запрещает назначать на государственные должности тех, кто осужден судом, или чей срок отбытия наказания не закончился.

«Надо не забывать, что Михаил Саакашвили осужден в Грузии, в свое время он применял админресурс, чтобы избежать ответственности. Очевидно, что вопрос неназначения Саакашвили грузины поднимают, учитывая ответственность граждан перед своим законодательством», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он напоминает о том, что украино-грузинские отношения всегда были очень сильными и дружественными.

«Тем более, в украинских реалиях Михаил Саакашвили поработал в Одессе губернатором и никаких позитивных результатов он не добился, наоборот была дискредитация украинских государственных органов. И это вопрос, в первую очередь, к Украине – назначать такого политика на должность или нет, но грузинскую точку зрения тоже нужно учитывать», – подчеркивает Александр Палий.

Он считает, что ситуация вокруг Михаила Саакашвили останется в дискуссии двух стран и не повлияет на отношения с официальными Вашингтоном и Брюсселем.

«С Грузией у нас всегда был единый фронт по вопросам евроатлантической интеграции, вступлению в НАТО, противодействию российской агрессии», – говорит Александр Палий.