В Мичигане продлили срок карантина до 15 мая

24.04.2020, 23:20, Новости дня

Губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер в пятницу продлила срок действия своего распоряжения о карантине до 15 мая, однако при этом сняла ряд ограничений, введенных ее предыдущим решением: в штате смогут открыться некоторые предприятия, а люди получат возможность участвовать в мероприятиях на свежем воздухе.

Мичиган занимает одну из первых строчек среди всех штатов по количеству зараженных COVID-19 (35 296 человек) и умерших от коронавируса (2977 человек).

Губернатор обязала всех жителей штата носить защитные маски в закрытых помещениях – общественных местах, таких как продуктовые магазины. Работодатели при этом должны обеспечить всех сотрудников немедицинскими масками.

Возобновить работу в штате теперь могут ландшафтные компании, компании по обслуживанию газонов, мастерские по ремонту велосипедов, магазины, торгующие товарами не первой необходимости – с учетом соблюдения правил социального дистанцирования и с другими ограничениями.

Кроме того, губернатор разрешила владельцам нескольких домов внутри штата совершать передвижения между ними, хотя подобные поездки «настоятельно не рекомендуются».

В Мичигане по-прежнему будут закрыты рестораны, бары, кинотеатры, тренажерные залы и спортивные объекты. Под вопросом пока остается и перезапуск многочисленных автомобильных заводов, которые располагаются в Детройте. Транспорт и логистика по-прежнему находятся в категории секторов, где работу могут продолжать только некоторые сотрудники.

В штате Джорджия власти, наоборот, решили значительно ослабить ранее введенные ограничения. В пятницу здесь открылись тренажерные залы, фитнес-центры, боулинги, студии боди-арта, салоны красоты, школы косметологии, а также массажные кабинеты.

В связи с тем, что число смертей и заражений в Джорджии все еще растет, многие владельцы бизнесов не планируют открываться, несмотря на заверения губернатора Брайана Кемпа в том, что число обращений в больницы и новые случаи заражения выровнялись настолько, что парикмахеры, татуировщики, массажисты и персональные тренеры могут вернуться к работе с ограничениями.

У Дэвида Хейнха, владельца маникюрного салона Envy Nail Bar в Саванне, в пятницу были забронированы визиты сразу 60 клиентов. По его словам, это половина от обычного ежедневного потока клиентов. Салон закрыт с 26 марта.

«Мы потеряли выпускные вечера и свадьбы… Я уже вижу, что магазины закрываются навсегда … Многие люди не понимают, что, если страна больше не будет работать, это приведет к серьезным последствиям», – считает Хейнх.

Распоряжение губернатора Джорджии, разрешающее определенным предприятиям возобновить работу в пятницу, требует соблюдения мер предосторожности, таких как проверка клиентов на наличие симптомов, предоставление сотрудникам масок и другого защитного снаряжения и частая уборка помещений.

Губернатор заявил, что необходимо начать смягчать последствия пандемии для экономики штата. В четверг департамент труда Джорджии сообщил, что за последние пять недель, прошедших с начала кризиса, заявки на получение пособия подали 1,1 миллиона человек – примерно пятая часть всей рабочей силы штата.

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что слишком быстрое открытие экономики может вызвать вторую волну коронавируса. Для предотвращения этого потребуется усиленное тестирование и тщательное отслеживание контактов с зараженными людьми. Джорджия вошла в десятку штатов по тестированию на душу населения. В четверг власти штата сообщили о 7 тысячах проведенных тестах в день.

Начиная с понедельника, в Джорджии снова смогут открыться рестораны и кинотеатры.