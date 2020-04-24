Ученые обнаружили гигантскую акулу эпохи динозавров

24.04.2020, 23:18, Новости дня

Во время изучения частей позвоночного столба, который был найден на севере Испании, ученые установили, что он принадлежал исчезнувшей группе акул птиходонтид.

Известно, что позвонки акул содержат биологическую информацию. Они могут рассказать о возрасте, размере тела и росте. Побережье, где были найдены останки, состоит из длинных известняковых стен. Они были отложены 85 000 000 лет назад во время мелового периода, в то время на планете еще обитали динозавры.

Во время мелового периода вымершая семья акул активно развивалась, а потом исчезла таинственным образом. С помощью сравнения и статистического метода ученым удалось определить, что возраст акулы составлял 30 лет, а ее длина – около 4-7 метров.