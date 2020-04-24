 

Смерчи на севере Евразии оказались регулярными

24.04.2020, 23:18, Новости дня

Специалисты сформировали полную базу данных смерчей, которые происходили на севере Евразии с X века по 2016 год, и обнаружили, что на этой территории они появлялись регулярно.

Ранее считалось, что в этом месте смерчи происходят редко. Ученые обнаружили, что смерчи являются регулярными, следуя ярко выраженным годовым и суточным циклам. Выяснить, как часто происходят смерчи, для ученых очень важно. По причине климатических изменений в будущем они будут происходить чаще и наносить значительный ущерб.

Ученым удалось зафиксировать 2879 случаев возникновения смерчей над землей и водой, которые были описаны в социальных сетях, региональных СМИ и научных публикациях. В годовой динамике смерчей специалисты обнаружили цикличность: большая часть возникает в летние месяцы – с мая по август, а максимальное количество приходится на июнь. Также был обнаружен ярко выраженный суточный цикл: смерчи можно было заметить с 17.00 до 18.00 по местному времени.



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