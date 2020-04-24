Ученые рассказали, что может влиять на агрессивность редкого рака матки

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24.04.2020, 23:18, Новости дня

Специалистами был определен генный набор, который способен улучшить показатели выживаемости женщин с серозной карциномой матки, являющаяся редким и агрессивным видом рака.

Ученые выяснили, что у женщин с высокими показателями USC73 наблюдались самые низкие показатели ответа на стандартную терапию и самые высокие показатели на прогрессирование раковых клеток. По мнению специалистов, USC73 является биомаркером, который поможет медикам обнаружить пациенток, не реагирующих на стандартную терапию.

Такой метод позволит медикам проводит эффективные клинические испытания для поиска лучших методов лечения онкологических заболеваний.



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