 

Медведчук заявил об осознании на Украине важности сотрудничества с Россией

24.04.2020, 23:16, Новости дня

Улучшение отношения украинцев к РФ говорит об осознании народом Украины необходимости восстановления отношений между странами, сообщил глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, комментируя данные социологических опросов.

«Улучшение отношения к РФ свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений», – приводит текст заявления политика ТАСС.

Медведчук привел данные опросов, проведенных ранее Киевским международным институтом социологии, а также российской организацией «Левада – Центр». По данным этих опросов, 54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России.

«Показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015 года», – отметил Медведчук.

По его мнению, дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, ставит перед украинской властью задачу «следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами».

Напомним, в начале апреля Медведчук призвал власти Украины отказаться от блокады Донбасса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / Российские банки выделили 500 млн рублей бизнесу на выплаты зарплат

05.03 / Абдулла Абдулла поддержал обмен пленными с Талибаном

09.04 / Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

13.04 / Эксперт: Методику оценки эффективности депутатов можно применить и для других ветвей власти

16.03 / Вице-губернатор Петербурга помещен в Боткинскую больницу

16.04 / ОПЕК спрогнозировало рекордное падение спроса на нефть в мире

12.02 / В Россию привезли роскошный кабриолет Bentley с отделкой золотом

27.03 / Россия призвала к ревизии санкций СБ ООН

13.02 / В РАМТе покажут Гробовщика во время чумы

01.04 / США назвали условие помощи Турции в конфликте с Сирией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска