Ученые разгадали тайну кровавых жертвоприношений древних цивилизаций

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24.04.2020, 23:09, Разное

Ученые из Мексики смогли разгадать тайну кровавых жертвоприношений, во время которых из человеческого тела извлекалось сердце. Такие ритуалы имели место среди представителей древних цивилизаций, населявших территорию Мезоамерики.
Исследователи долгое время занимаются изучением свидетельств человеческих жертвоприношений с целью раскрыть их механизмы и дешифровать особенности. Этот процесс не из легких, так как на данной территории проживало очень много древних народов и каждый имел свою традицию, культуру, символику.

Ученые пытаются раскрыть детали кровавых жертвоприношений применяя междисциплинарный подход. Использование антропологии, археологии, анатомии, химического анализа и других дисциплин позволит более подробно узнать о нюансах традиций, а также роли сердца человека в них, сообщается в издании Current Anthropology.

После проведения анализа обнаруженных скелетов древних жителей, у которых были вырваны сердца, эксперты решили сопоставить анализы с результатами антропологов. В грудной области принесенных в жертву древних людей были обнаружены специальные отверстия, через которые во время ритуалов извлекался жизненно-важный орган. Исследование переломов и ран даст возможность определять, какие орудия были использованы во время жертвоприношений.



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