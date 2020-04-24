 

Euronews – горький опыт кризисов помог Греции оперативно предотвратить эпидемию

24.04.2020, 23:06, Новости дня

Греция, которая на протяжении последнего десятилетия считалась чуть ли не самым «проблемным» членом Евросоюза из-за серьёзных экономических проблем, теперь показывает соседям пример в борьбе с коронавирусом. Число жертв коронавирусной инфекции и общее количество заразившихся здесь до сих пор на порядок меньше, чем в большинстве стран Европы, передаёт Euronews.

После десяти лет кризиса и жесточайшей экономии Греция может показать европейским соседям пример: в стране зафиксировано рекордно низкое число заразившихся коронавирусом и умерших от этого заболевания. Такой успех чиновники связывают с более ранним, по сравнению с Италией или Испанией, введением ограничительных мер. Все греческие магазины, кроме продуктовых, были закрыты уже через четыре дня после первой смерти от коронавируса.

ЭКСПЕРТ: Нам удалось сдержать распространение болезни, потому что мы очень быстро приняли ряд важнейших мер — в частности, объявили карантин. Восхищают и сами греки: они прислушались и выполнили все рекомендации, несмотря на свойственный им вечный дух противоречия.

Выбора у Афин не было, отмечают эксперты. Разрушительный экономический кризис сказался на национальной системе здравоохранения: в середине марта в стране, где численность населения составляет свыше десяти миллионов человек, насчитывалось лишь чуть более 600 отделений интенсивной терапии. С резким наплывом пациентов система бы не справилась.

ЭКСПЕРТ: По сравнению с жителями других европейских стран, греки научены горьким опытом и прекрасно понимают, что надвигается кризис. Они гораздо быстрее осознали, что необходимо действовать. Для них кризис — не просто повод для принятия жёстких мер.

В настоящий момент в Греции зафиксировано чуть более 2400 случаев заражения коронавирусом. Около 120 заболевших умерли. Эпидемия уже жёстко ударила и по важнейшей для страны отрасли экономики: туристический сезон здесь продлится всего три месяца, с июля по сентябрь.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2020 года. 



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