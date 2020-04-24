Украине нужны такие эмоциональные люди, как Саакашвили – Кравчук

24.04.2020, 23:00, Новости дня

Украине нужны такие эмоциональные политики, как бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Об этом первый президент страны Леонид Кравчук заявил “24 каналу” в интервью 23 апреля.

“Я его хорошо знаю и лично знаком с ним. Он имеет свою специфику – он горячий, эмоциональный. Сегодня нам именно такие эмоциональные люди, которые не склонны долго рассуждать, нужны”, – сказал он.

По словам Кравчука, на месте президента Владимира Зеленского он бы назначил Саакашвили вице-премьер-министром.

“И он имеет опыт, знает всю систему и рычаги власти. Есть только одна вещь – если президента Саакашвили назначить вице-премьером, я убежден, что начнутся дебаты вокруг его кандидатуры. Все будут искать “черную кошку” в темной комнате, вспоминать все плюсы и минусы. Сами увидите, как будет вести себя “Европейская солидарность”… Поэтому я хочу попросить президента Зеленского и премьер-министра, и Верховную Раду: если они назначат Саакашвили, а я хотел бы этого, то ему надо помочь и защитить его от грязи в тех вопросах, где он будет действовать на пользу украинскому народу. Конечно, если он будет допускать ошибки, то его нужно критиковать”, – считает экс-президент Украины.

14 апреля основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон призвал назначить Саакашвили премьер-министром страны.

“То, что я фигурирую в опросах [по поводу кандидатов на должность премьер-министра], мне, честно говоря, приятно. Не от хорошей жизни люди вдруг вспомнили про меня… Я однозначно готов весь свой опыт, всю свою репутацию положить на кон. Я хочу еще раз подчеркнуть, что должностных амбиций у меня никаких нет, но каждый из нас, кто может помочь, должен помогать”, – ответил на предложение Саакашвили.

24 апреля СМИ писали, что Саакашвили могут назначить вице-премьером Украины по реформам.