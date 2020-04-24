Чехия ослабила карантин – разрешила свободно передвигаться и открыла границы

24.04.2020, 23:00, Новости дня

С 24 апреля правительство Чехии ослабило введенный из-за пандемии коронавируса карантин, разрешив гражданам свободно перемещаться по стране и выезжать за ее пределы, сообщило Radio Prague.

Ранее жителям Чехии разрешалось только ходить на работу и в магазины, посещать членов семьи и медицинские учреждения. Теперь ограничения сняли и разрешили собираться группами до 10 человек (ранее – только двум). При этом маски, как сообщили в министерстве здравоохранения страны, граждане обязаны будут носить еще минимум два месяца, проинформировал телеканал ČT24 (эта норма действует с 19 марта).

Чехи опять могут выезжать за пределы страны, даже для отдыха. Но по прибытии они обязаны сдать тест на коронавирус на границе или самостоятельно изолироваться в течение 14 дней.

Путешествия в Чехию для иностранцев остаются ограниченным до конца чрезвычайного положения (оно действует до 20 апреля, но, как сообщило издание Novinky.cz, власти планируют его продлить до 25 мая). Исключение сделали для иностранных работников. Они свободно смогут пересекать границу в обоих направлениях с 27 апреля при условии, что согласятся тестироваться на коронавирус каждые две недели.

На сайте чешского правительства опубликован дальнейший план ослабления карантина.

С 27 апреля в стране откроются магазины площадью менее 2500 м², кроме расположенных в торговых центрах, автошколы, фитнес-клубы и библиотеки. С 11 мая, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, откроются все магазины, рестораны и пабы на открытом воздухе, салоны красоты, музеи и галереи. 25 мая в Чехии должны заработать все остальные рестораны и бары, отели, театры, тату-салоны, службы такси, а также возобновиться спортивные мероприятия. В июне, по планам правительства, в стране должны быть сняты все ограничения.

Учебный процесс в университетах должен восстановиться 27 апреля, школьники начнут возвращаться в школу 11 мая.

Чехия закрыла границы 16 марта не неопределенный срок. В минздраве говорили, что ограничения могут действовать и год, и два, если эпидобстановка в других странах не улучшится. 23 апреля в правительстве завили, что решили ослабить карантинные меры в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией.

По данным на вечер 24 апреля, как пишет Novinky.cz, в Чехии подтверждено заражение 7236 человек, 2371 из них уже вылечился, а 214 умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 2,78 млн, из них более 194,6 тыс. умерли, более 765,9 тыс. выздоровели.