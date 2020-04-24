ВОЗ обновила данные по коронавирусу в мире

24.04.2020, 22:55, Новости дня

За последние сутки число заболевших коронавирусом в мире увеличилось более чем на 81 тысячу, что на 8 тысяч больше, чем за предыдущий день. При этом число летальных исходов несколько меньше, чем днем ранее, а именно 6 тысяч. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 11:00 по московскому времени 24 апреля в мире общее число заболевших COVID-19 достигло отметки в 2 626 321 инфицированных. 181 938 умерли. Больше всего летальных случаев зафиксировано в Европе — 116 523, а также заразившихся — 1 284 216.

В Северной и Южной Америке в общей сложности заболели 995 510 человек, умерли 50 583. Третью позицию по числу инфицированных занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там выявлено 149 295 случаев коронавируса, умерли 6 608, сообщает ТАСС.

США по-прежнему лидируют в печальной статистике — там количество заболевших составляет 830 053. На втором месте Испания — 213 024, на третьем Италия — 189 973. РФ занимает десятую строчку с 68 622 случаями заболевания.

Ранее оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что в столице умер 41 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов в городе достигло отметки в 366.