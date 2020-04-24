Саудовская Аравия готовится много занимать

24.04.2020, 22:55, Новости дня

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов Мохаммеда аль-Джадаана, Саудовской Аравии придется занять в этом году до $58 млрд, чтобы покрыть дефицит бюджета, вызванный резким падением цен на нефть.

Аль-Джадаан сообщил на этой неделе, что королевство может выпустить облигации на сумму $26,57 млрд в этом году. Ранее королевство уже выпускало долговые обязательства на сумму $31,88 млрд.

Saudi Aramco рассматривает возможность продажи на $10 млрд в рамках своего трубопроводного бизнеса, сообщил Bloomberg.

«Королевство уже переживало подобные кризисы, и даже хуже, и смогло справиться с ними. Этот не исключение», — отметил аль-Джадаан.

Большинство наблюдателей отмечают, что этот ценовой кризис не похож ни на один другой в истории. Переизбыток предложения и падение спроса на 30% тяжело сказываются на нефтезависимых экономиках во всем мире. И даже Саудовская Аравия не является исключением.

Рынок нефти действительно переполнен. На этой неделе Wall Street Journal сообщило, что по крайней мере 1 из 10 супертанкеров, каждый из которых способен нести 2 млн баррелей нефти, используется как плавучее хранилище. Причем, на многих из них — саудовская нефть. Некоторые пока не нашли покупателей.

Саудовская Аравия готовится к неизбежному удару. В марте правительство призвало государственные органы сократить бюджеты как минимум на 20%, сообщило агентство Reuters. Это было до того, как ОПЕК+ согласилась осуществить сокращение на 9,7 млн баррелей в сутки в надежде, что это спасет цены. Это не так.

Теперь, по словам аналитика египетского инвестиционного банка, дефицит в Саудовской Аравии может увеличиться до 15% ВВП, отмечает Bloomberg. Это будет меньше, чем 17%, зарегистрированных в 2016 году, но все равно будет довольно жестоким испытанием для королевства, которому пришлось довольно быстро отменить меры жесткой экономии, принятые во время кризиса 2014–2016 годов.