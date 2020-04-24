Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле 9 мая

24.04.2020, 22:55, Новости дня

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC249 состоится 9 мая в штате Флорида. Соревнования по смешанным единоборствам примет Джексонвилл. Об этом сообщил глава организации Дэйна Уайт во время прямого эфира, который транслировался на странице телеканала ESPN в Instagram.

Также стало известно, что UFC проведет еще два турнира в штате Флорида 13 и 16 мая. В настоящий момент проясняются правила проведения мероприятий и окончательный список участников. Предполагается, что соревнования примет спорткомплекс Veterans Memorial Arena.

Напомним, что изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Однако из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции мероприятие отменили. Главным боем вечера должен был стать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.