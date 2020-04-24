Мнение: Шуганули вирусом, проветрили планету

24.04.2020, 22:40, Разное



Грета любит вас!

За прошедшие 4 недели для большинства загнанного на карантин населения разница между выходными и буднями стерлась, наверно, до полного неразличения. Все равно в канун уикенда по барам уже не пойдешь (нету больше баров); в субботу на дачу по пробкам – тоже без надобности, кордоны на дорогах. Да и утро понедельника ты точно так же лениво встречаешь в постели в 9 утра, как и утро любого другого дня недели. Но все равно надо, хотя бы в память о прошлом, попробовать как-то оторваться в вечер пятницы – например, замутить какую-нибудь безумную конспирологию.

Все-таки крайне подозрительна вся эта ковид-истерия, охватившая всю планету и везде, по сути, бьющая в одну точку. Да-да! Если предположить, что у «эпидемии» есть цель, то эта цель очевидна: остановить экономику. Глобально и сразу всю. «Поставить на паузу»… весь мир! И ведь это, почитай, удалось. Хотя – зачем? Кому это было надо?!

И тут, конечно, сразу вспоминается… уродливая шведская школьница с проблемами в психическом развитии, изрядно нашумевшая в прошлом году, выступавшая перед парламентариями самых крупных стран, всякими Бильдербергскими клубами миллиардеров и даже с трибуны ООН. Речь, понятно, о Грете Тунберг. Может быть, вы еще не заметили, но ведь наступивший буквально месяц назад дивный новый мир – это Мир Греты! Мы влетели в него с размаху, как мухи в патоку – и теперь не чаем уже выбраться.

К чему призывала Грета мировые правительства? Давайте бегло перечислим ее основные требования.

1. Прекратить сжигание углеводородных топлив, так как продукты их сгорания ужасно портят окружающую среду и создают парниковый эффект? Что ж – done, сделано! Мировое потребление нефти и газа буквально рухнуло, рынок углеводородов умирает на наших глазах.

2. Перестать летать по миру на огромных боингах и аэробусах, так как они оставляют ужасный «углеводородный след», разрушающий атмосферу? Done! Мировые авиаперевозки сократились на 80%, то есть – в 5 раз. Самолеты на приколе, когда полетят – неизвестно. Мир расселся по норам, мировой туризм умер.



Дивный новый мир

3. Закрыть все вредные производства, травящие окружающие среду вредными выбросами, быть проще и сократить свои потребности, чтобы производить меньше отходов? Done! Не один какой-то народец, а буквально почти все народы мира сидят послушно на карантинах, не работают, соответственно – заводы стоят, а люди не зарабатывают, и поэтому, уже ощущая нехватку денег – резко сокращают свои траты на что угодно, кроме самого необходимого! Вот оно – ОПРОЩЕНИЕ!

4. Тунберг выступала также за то, чтобы школьники «бастовали» в знак протеста против мира взрослых – не ходили в школы как минимум один день в неделю – по пятницам. И тут у нее перевыполнение плана – по всему миру дети вовсе перестали ходить в школы, а вместо этого «учатся» на удаленке, то есть по минимуму забивают себе головы всякой ненужной заумью!

Единственное, что пока еще не выполнено из «списка Тунберг» в глобальном масштабе – пока что ковид-активистам не удалось расправиться с животноводческими фермами, на которых выращивают сельхозживотных на убой. Грета, как мы помним, особо ненавидела коров – они, дескать, выпускают газы (!!) и этими газами создают парниковый эффект, в связи с чем последователи Греты, особенно подростки, стали массово отказываться от потребления говядины.

Однако, насколько мне известно, пока еще ни в одной стране никому не пришло в голову привязать коронавирус к коровам – упущение даже странное. Особенно если вспомнить, что в начале 21 века уже была наполовину успешная попытка создать на пустом месте массовую антикоровью истерию (так называемая «эпидемия коровьего бешенства», которая закончилась поголовным (!) истреблением всех коров в Великобритании). Грета тогда еще даже не родилась… То есть некая всемирно-медийная мафия уже давно ненавидит коров и желает уничтожить эту отрасль животноводства. Почему же пока она их не трогает?! Правда, «в народе» ковид уже называют почему-то «коровьим вирусом» – так что, возможно, подготовительная работа ведется…

Вспомним, как вспухала Грета в прошлом году. Она ведь появилась буквально из ниоткуда! Она не была ни богата, ни знаменита. Отнюдь не была вундеркиндом ни в каких науках (скорее, как раз отличалась задержкой в развитии), не была ни обаятельна, ни красноречива, ни красива. Она была ШВЕДСКАЯ школьница – то есть жила, положа руку на сердце, на периферии «первого мира», в достаточно провинциальной стране – не в Нью-Йорке, не в Лондоне и не в Париже. И тем не менее – выстрелила! Да как!

И второе: Грету очевидно «тянули» изо всех сил, навязывая общество этого гадкого утенка буквально всем сколь-нибудь значимым политическим и закулисным функционерам (разве что Путин как-то миновал сомнительной чести «повстречаться с Гретой» – да и то, видимо, только потому, что у Путина в мировом спектакле негативная роль – Темного Властелина, ему встречаться с «пресветлой Гретой» было не по чину). Но, несмотря на это – все-таки отношение к ней даже у мировой – то есть максимально оболваненной и замороченной – публики было сдержанно-юмористическим. Ее призывы, несшиеся из каждого гламурного утюга, слушали – но незаметно крутили пальцем у виска.

И вот тогда, когда стало ясно, что вся всемирная медийная истерия вокруг «требований Греты» заходит в тупик – тогда и появился Вирус. Как будто кто-то сказал скептическому человечеству – что, не хотите по-хорошему? Что ж – тогда сделаем то же самое по-плохому! И СДЕЛАЛИ.

Кто сделал? Можно понять, наблюдая за инструментом, которым и были созданы обе истерии – сначала вокруг Греты, потом вокруг Вируса. Это – медиа. Человечество в обоих случаях ПРОДАВИЛИ, пользуясь всего-навсего одним – «авторитетными СМИ». Которых – если брать не наименования изданий и ТВ-каналов, а медиа-корпорации – в мире совсем не так уж много.



Грета и дедушка Чарли

Сначала они из ничего создают «великую и ужасную Грету Тунберг»; та начинает в открытую требовать ОСТАНОВА мировой экономики, а сама при этом ведет себя как некий новый самозванный «Лидер Мира». А потом те же самые СМИ раздувают всемирную Панику перед чудовищной эпидемией неведомого вируса… которая эту самую мировую экономику таки останавливает.

Великая и страшная власть медиа!

Кто эта мафия, так лихо управляющая мировым общественным мнением? Не буду оригинален: скорее всего, это тот самый «финансовый капитал». ЗАЧЕМ они это сделали?

А вот тут не исключу, что цели могли быть совсем не обязательно сугубо денежные. На этом уровне, возможно, все наоборот – и люди, ворочающие даже не миллиардами, а триллионами, имели вполне себе идеалистические намерения. Не исключено, что они действительно хотели таким образом «спасти мир». Например, от загрязнения.

Как крестьяне в каком-нибудь 19 веке, жившие в избах, которых топили «по-черному». Когда дышать в них становилось совсем уже нечем – они решали, что надо всех из избы выгнать на мороз, а саму избу – малость проветрить.

Вот нас всех и выгнали. А планета пока проветривается. По добру выходить не хотели – пришлось шугануть вирусом.