Мнение: Первые вандалы на Большой Морской

24.04.2020, 22:35, Разное

Реконструкцию центра города еще до конца не довели, но местные вандалы уже успели отметится.

И это не единичный случай. Можно вспомнить, что когда при раскопках Большой Морской нашли башню крейсера переоборудованную в командный пукнт времен ВОВ, ее через некоторое время частично разграбили черные копатели. Никого так и не нашли.

Тем не менее, ремонт центра города близится к завершению и Большую Морскую вместе с площадью Ушакова должны открыть к майским праздникам. На площади Ушакова уже тестируют новый фонтан с подсветкой. Также предстоит еще работа с покрасной фасадов зданий, но основные работы с прокладкой коммуникаций, укладкой асфальта и дорожного покрытия, по факту завершены. Все это хотели сделать к праздникам и 75-летию Победы, которые оказались смазаны мерами по самоизоляции.

PS. И еще из местных новостей. БПК "Керчь" повели на разделку в Инкерман. Одно время очень много было заявлений, что корабль сохранят как музей, но не сложилось. Как пишут, во время последнего прохода "Керчи" по бухте, на кораблях включали "Прощание славянки".