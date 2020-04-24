В РФ запустили челлендж «Паззл добра»

24.04.2020, 22:30, Новости дня

В ходе тематической недели «Делай добро», стартовавшей в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте», запущен челлендж «Паззл добра».

Организаторы предложили школьникам из всех регионов страны поделиться своими самыми добрыми поступками и передать эстафету своим друзьям под тематической записью «ВКонтакте». Участники отмечают свои регионы и рассказывают о добрых делах, которые они делают вместе с волонтерами, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Больше всего историй поступает от участников из Липецкой области. Например, 16-летняя Анастасия Полякова приняла решение помогать своим согражданам во время сложной эпидемиологической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. Она вместе со своими друзьями помогает в колл-центре и занимается выдачей специальных пропусков для перемещения граждан по городу.

София Бодакина рассказала о том, как пришла в отряд волонтеров благотворительной акции «Мы вместе» и принимала участие в добровольческой акции «Ветеран живет рядом». Она оказывала помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вынужденным оставаться дома в условиях самоизоляции, помогала им с уборкой и бытовыми вопросами, а также записывала их рассказы о войне, по итогам которых была создана единая электронная база с историями о судьбах советских людей, попавших на фронт.

А Сергей Бычков рассказал о том, что является «Волонтером Победы», также участвующим в благотворительной акции «Мы вместе». Он поделился историей о том, почему решил стать добровольцем, а также рассказал о своей работе в штабе по оказанию помощи пожилым людям во время пандемии коронавируса. Вместе с другими волонтерами Сергей помогает своим согражданам в покупке продуктов и лекарств, оплате ЖКХ и многом другом.

По итогам челленджа «Паззл добра», которые будут подведены 26 апреля, авторы самых полезных и поучительных историй смогут выиграть самокат, а также набор волонтера (термокружку, футболку и рюкзак).

Напомним, что в официальном сообществе «ВКонтакте» Всероссийского конкурса «Большая перемена» каждая неделя для школьников является тематической. Так, в рамках недели «Делай добро» участники познакомились с представителями волонтерского сообщества, руководителями некоммерческих организаций, смогли узнать о волонтёрских практиках победителей конкурса «Доброволец России», а также приняли участие в челленджах, посвященных разным направления волонтерской деятельности.

Партнер тематической недели конкурса «Большая перемена» – Ассоциация волонтерских центров.

Конкурс «Большая перемена» – это возможность для образования, развития и коммуникации всех учеников 8-10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПремена.онлайн до 23 июня.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «Проектория», Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнеры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Конкурс проходит при поддержке министерства просвещения и Федерального агентства по делам молодежи.