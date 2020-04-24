 

В Саудовской Аравии отменили удары плетьми как форму наказания

24.04.2020, 22:30, Новости дня

Власти Саудовской Аравии приняли решение об исключении ударов плетьми из списка возможных форм наказания за совершенные противозаконные деяния, информирует Reuters со ссылкой на материалы верховного суда королевства.

Порку плетьми решили заменить штрафом или тюремным заключением, передает ТАСС.

«Решение является продолжением реформ в сфере прав человека, проводимых под руководством короля Сальмана [бен Абдель Азиза Аль Сауда] и под непосредственным контролем наследного принца Мухаммеда бен Сальмана [Аль Сауда]», – говорится в документе.

Напомним, осенью 2017 года в Саудовской Аравии женщинам разрешили водить автомобиль и посещать стадионы. В 2019 году саудовским женщинам позволили покидать страну без разрешения мужчин и служить в армии.



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