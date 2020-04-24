 

В Антарктиде впервые обнаружили останки лягушки возрастом 40 миллионов лет

24.04.2020, 22:30, Разное

Недавно на территории Антарктиды учеными были обнаружены останки лягушки. По предварительным расчетам, кости земноводного пролежали в толще земли около 40 миллионов лет.
Находка была обнаружена в процессе раскопок, проходивших на острове Сеймур, находящегося в северных широтах Антарктиды. Многие специалисты полагают, что на территории южного континента гигантские земноводные могли обитать более 200 млн лет назад, однако останки древней лягушки, относящейся к виду Calyptocephalellidae, несколько отличаются от таковых. По информации исследователей, обнаруживших находку, подобные представители в настоящее время обитают во влажных областях. Отмечается, что родиной данного вида является южноамериканская страна Чили. Ученые выдвинули гипотезу, что останки рептилии появились в Антарктиде еще до её отделения от Австралии и Южной Америки. Примечательно, что формирование ледников и вечной мерзлоты началось уже после появления разломов.

Интересное открытие прокомментировали ученые-палеонтологи, представляющие Шведский музей естественной истории (Стокгольм). По их мнению, лягушки данного вида не могли жить при таких отрицательных температурах. Следовательно, останки попали на материк в полости желудка какой-нибудь птицы, прилетевшей в Антарктиду из Южной Америки или Австралии в более поздний период.



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