В Gero увидели потенциал снижающих биовозраст препаратов в борьбе с COVID

24.04.2020, 22:24, Разное

В конце марта разработчики биологического стартапа Gero заявили о том, использовали систему машинного обучения и искусственного интеллекта для поиска потенциально эффективных лекарств против коронавируса. Созданная специалистами Gero нейросеть одновременно изучала, как тысячи препаратов действуют на клетки SARS-CoV-2 и выявляла наиболее эффективные.

Расчеты специалистов Gero были основаны на том, что возбудитель атипичной пневмонии — схожий с коронавирусом — создает вирусные частицы в организме человека с помощью фермента COPI, который в нем и содержится. По мнению биологов, данный фермент играет аналогичную роль в жизненном цикле возбудителя заболевания COVID-19.

«Искусственный интеллект выбрал не только противовирусные препараты, но и те, которые интересуют специалистов, изучающих старение. Оказалось, что лекарства, снижающие биологический возраст, имеют широкую антивирусную активность, поскольку снижают в моменте биологический возраст иммунной системы. Это поможет снизить риски тяжелых осложнений у пожилых людей», – сообщил в интервью MedPortal основатель и научный директор компании Gero Петр Федичев.

По словам ученого, если эффективность препаратов против старения будет доказана, у медиков могут появиться дополнительные возможности в борьбе с коронавирусом.

«Возможно, через несколько лет мы или еще какая-либо компания могли бы предложить медикам препарат, который снижает возраст иммунной системы и подавляет вирусные инфекции. И тогда пожилые люди будут получать не только тамифлю, но и препарат против старения. Не исключено, что именно коронавирус привлечет внимание мировой общественности к тому, что ежегодно от гриппа и других инфекций умирают сотни тысяч пожилых людей. Я даже готов допустить, что первое лекарство от старения будет выпущен как препарат от сезонных вирусов», – утверждает Федичев.

Российский биологический стартап Gero (резидент фонда «Сколково») занимается разработкой терапевтических подходов для системной борьбы со старением с помощью компьютерного моделирования и методов искусственного интеллекта, а также создает алгоритмы прогнозирования рисков для здоровья с использованием данных носимых устройств и больших медицинских данных. В Gero создали модель процессов старения и превратили ее в платформу для поиска мишеней и биомаркеров.

В 2019 года Gero также была признана одной из ведущих компаний в области искусственного интеллекта в области продления жизни вместе с Google и IBM. Стартап активно сотрудничает с исследователями из ведущих мировых институтов, в том числе с Гарвардской медицинской школой, Массачусетским технологическим институтом, Национальным университетом Сингапура и многими другими.