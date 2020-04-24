Эксперт: Введение режима ЧС приведет к массовой безработице и разрушит бизнес-процессы

24.04.2020, 22:16, Новости дня

Введение режима ЧС или ЧП из-за коронавируса приведет к массовой безработице, а форс-мажор позволит не выполнять обязательства по контрактам, что полностью разрушит бизнес-процессы. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов. По его мнению, действующий гибкий «режим готовности» позволяет сохранить бизнес-цепочки для быстрого восстановления экономики.

«Нынешние ограничения необходимы в первую очередь для того, чтобы система здравоохранения не захлебнулась, а не потому, что все «плохо и страшно». Коронавирус – это очередная инфекция со своими особенностями. Если система здравоохранения не захлебнется, то мы переболеем с наименьшими потерями», – отметил сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

«При этом тот гибкий «режим повышенной готовности», который сейчас решили применить власти, позволяет сохранить цепочки взаимодействия и в бизнесе, и в экономике в целом, – добавил он. – По итогам пандемии наша экономика может оказаться инвалидом без рук, без ног, а может остаться в целом здоровой, крепкой, а потом быстро восстановиться. Вот и выбирайте!»

Призывы же ввести режим ЧС или ЧП, которые инициируют некоторые бизнесмены, отражают их желание снять с себя ответственность, причем не задумываясь о последствиях, посетовал Малахов.

«Как можно требовать введения ЧП только ради того, чтобы сохранить бизнес? Никто в деловом мире тогда не выживет по отдельности. Во время режима ЧС или ЧП работодатель может разорвать трудовой договор с сотрудником без объяснения причин. Ведь это форс-мажор. Оспорить увольнение в суде будет невозможно. Появляется огромный риск получить массовые увольнения. Я допускаю, что некоторое количество недобросовестных бизнесменов хотят таким образом сократить свои расходы, сбросить балласт, так сказать», – опасается эксперт ЭИСИ.

Кроме того, режим ЧС позволит бизнесменам не выполнять обязательства по контрактам со своими деловыми партнерами, что ударит по всей цепочке поставок, по всем смежным предприятиям, отмечает эксперт. Он напоминает о словах президента Владимира Путина о важности сохранить цепочки бизнес-структур.

«Представьте себе, что некое малое предприятие производит мелкие запчасти для автомобилей. Если уволить всех сотрудников, то восстановить работу предприятия потом быстро не получится, на это потребуется много времени, – предупреждает эксперт. – То есть нынешний гибкий режим позволит после отмены ограничений быстро возобновить всю цепь поставок».

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, на сайтах онлайн-петиций и в соцсетях продолжается сбор подписей под требованиями ввести в Москве или по всей РФ режим чрезвычайного положения или чрезвычайной ситуации (ЧП или ЧС) – в связи с распространением коронавируса.

Малахов назвал подобные петиции признаком инфантилизма. «Да, действительно, сегодня многие фирмы проседают, теряют доходы. Но бизнесмены, которые выступают с такими просьбами, пытаются переложить свои проблемы на кого-то другого. Они забывают, что в случае введения режима ЧП будут ограничены конституционные права, в том числе и право частной собственности. Власти получат огромные полномочия и смогут конфисковать, например, личные или грузовые автомобили. Если у вас строительный бизнес, вашу строительную технику могут на ваших глазах забрать для выполнения государственных задач, безо всяких разговоров», – объяснил Малахов.

«Что касается рядовых граждан, то и для них в ситуации ЧП появится огромное количество жестких ограничений, причем вполне законных. Если сейчас я еще хожу в магазин или аптеку, то в случае введения ЧП могут запретить вообще абсолютно любой выход из дома», – предупредил собеседник.

Как отметил Малахов, действующий сейчас гибкий режим не ограничивает права и свободы россиян. «Большинство из них проявляет ответственность, соблюдают самоизоляцию, то есть граждане осознали преимущества самодисциплины. Они в большинстве своем сами перестали выезжать на шашлыки, хотя в первую неделю после введения режима самоизоляции такое случалось», – напомнил эксперт ЭИСИ.