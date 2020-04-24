Испанские ученые обнародовали сенсационные выводы о коронавирусе

24.04.2020, 22:16, Новости дня

Ученые из Испании провели исследование о проникновении нового коронавируса в страну и пришли к сенсационным выводам.

Ученые исследовали биологический материал заболевших COVID-19 и пришли к выводу, что инфекция могла проникнуть в страну 15 различными путями, через контакт с другими европейцами или гражданами Китая. Результаты работы опубликованы на портале bioRxiv.

«Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», – передает РИА «Новости» цитату одного из авторов исследования El Pais.

Ученые мадридского Института здоровья Карлоса III взяли на пробы образцы тестов пациентов из разных регионов страны, чтобы определить, каким типом нового коронавируса и как мог заразиться каждый человек. Выяснилось, что большинство заболевших испанцев оказались носителями вируса SARS-Cov-2 семейства G и S, связанного со случаем, зафиксированным в конце января в Шанхае.

Как утверждают специалисты, шанхайский тип коронавируса проник в Испанию не из Китая. Всплеск заболеваемости коронавирусом раньше всех в стране произошел в Валенсии, куда его могли завезти футбольные фанаты и игроки.

Кроме того, мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что прошедший 19 февраля в Милане матч между «Аталантой» и «Валенсией» мог стать причиной заражения 40 тыс. фанатов.

Ученые отмечают, что для победы над коронавирусом необходимо не только анализировать прошлое, но и прогнозировать дальнейшее поведение SARS-Cov-2.

Напомним, выпуск вакцины от коронавируса в РФ должен стартовать до конца 2020 года. Кроме того, Всемирная организации здравоохранения запустила инициативу по международному сотрудничеству для разработки лекарств и вакцин от COVID-19.