Заразившую пациентов психдиспансера в Тольятти медсестру привлекут к ответственности

24.04.2020, 22:16, Новости дня

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал привлечь к ответственности допустивших массовое заражение медиков и пациентов психоневрологического диспансера в Тольятти, сообщили в оперштабе региона.

Губернатор потребовал привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение людей в диспансере, передает «Интерфакс».

«Я хотел бы понимать, как можно привлечь к ответственности сотрудницу, которая не выполнила санитарно-эпидемиологические требования. Здесь должен быть спрос и с главного врача. Прошу исследовать ситуацию и довести до конца», – сказал Азаров.

«Каждый день на протяжении трех недель я с вами говорю о том, что такое контроль за лечебными учреждениями, охрана здоровья трудовых коллективов! Значит, вы где-то недоработали, значит, слова сказанные дошли не до каждого. Доведите их в самой жесткой форме! Должно быть проведено расследование. Все выводы должны быть сделаны», – подчеркнул губернатор.

По данным Минздрава региона, озвученным на заседании оперштаба, медсестра, работающая в диспансере, в нарушение правил самоизоляции, контактировала с сыном, который прибыл из страны, где были случаи заражения коронавирусной инфекцией. Не взяв больничный лист, она продолжила ходить на работу.

По данным Роспотребнадзора, в Тольятти зарегистрирован очаг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди пациентов и персонала ГБУЗ СО «Тольяттинский ПНД». Положительный результат теста на коронавирус подтвержден у 21 человека, передает ТАСС.

Пять медработников и 16 пациентов изолированы под медицинское наблюдение и лечение. Состояние всех заразившихся удовлетворительное.

Всего в Самарской области за сутки подтверждено 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся достигло 185 человек, 26 – выздоровели, один скончался.

В РФ за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.