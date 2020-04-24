Мнение: “Шок”. Нью-Йорк во время пандемии. Взгляд россиянки

24.04.2020, 22:10, Разное

Из маленькой чувашской деревни в самый центр каменных джунглей – Нью-Йорк: такова история Серафимы, которая сначала переехала в столицу России, потом отучилась в столице Англии, а затем перебралась в США, где по сей день работает в агентстве по продаже недвижимости.

ТОП разочарований в США

Все пытаются как-то обеспечить свою жизнь в дорогом Нью-Йорке, поэтому многие пытаются тебя использовать, обмануть, на тебе нажиться. Когда я вернулась в Москву после года жизни в Нью-Йорке, я поняла, что стала меньше доверять людям, скептически относиться.

Тут можно 10 минут ждать метро, ночью оно вообще может ходить раз в 30-40 минут. В Москве метро работает в 100 раз лучше.

Грязь, особенно у метро, и много бездомных, причем бомжи еще и очень наглые.

Очень интересная ситуация с чаевыми, ты практически обязан их оставлять. Из аэропорта я взяла как-то желтое такси, доехала до Манхэттена, и таксист, видя, что я не собираюсь оставлять ему чаевые, буквально мои чемоданы вышвырнул и чуть ли не сказал «fuck o*f». Шок.

В ресторане, если ты не оставишь чаевые, спросят что вам не понравилось. К этому со временем просто привыкаешь. Они объясняют это тем, что у официантов зарплата очень маленькая, а в таком дорогом городе жить на что-то надо. Даже грузчики ожидают чаевые примерно в 20%. Так ладно если человек старается… А они берут чаевые как должное, и это по сей день мне не нравится.

Налоги. Даже сами американцы шутят, что если вы убили кого-то – это оk, но если вы не заплатили налоги – лучше вам убираться из страны.

Страховка медицинская очень дорогая. Она стоит просто бешеных денег, и то покрывает не всё, сами американцы многие недовольны системой. Недавно мне стало плохо, думала сходить к врачу, может коронавирус… Один прием к врачу – 200 $…Медицина здесь – большой бизнес, и людям прописывают то, без чего они могут обойтись, у здорового человека здесь целый ящик лекарств, мне это не нравится, я люблю по минимуму медикаментов и если можно вылечиться старыми средствами, травками там всякими – я предпочитаю так. Есть даже теория, что на улицах так много бомжей, потому что из-за химикатов разных и обилия медикаментов люди сходят с ум, так и оказываются на улице.

Это странно, но в барах класса люкс вы потратите столько же денег, сколько в реально грязном и неухоженном месте, сэкономите максимум 30%. Есть в Нью-Йорке старые бары, которые стараются хранить в том виде, в каком они были в 60-х. Для некоторых – это просто отмазка, чтобы не вкладываться и экономить на ремонте, там тонны грязи, пыли, и таких в Нью-Йорке много.

ТОП приятных моментов в США

Первое – это люди, очень интересные, амбициозные. Исторически сложилось именно так, что в Нью-Йорк люди приехали за лучшей жизнью, тут концентрация этих людей. Полно тех, кто приехал за американской мечтой, столкнулся с реальностью и в итоге начал заниматься всякой бессмыслицей, таких много, но другая часть людей – это супер-люди, и при том со всего мира. Ты общаешься тут с ними, а у них у всех разный менталитет, и они привносят сюда свою культуру, и все рады этим поделиться.

В Америке, именно в Нью-Йорке, несмотря на некоторые стереотипы, очень много умных людей, умных в плане жизни, это было открытие для меня.

Интересно, что даже у людей постарше наверняка навсегда изменятся привычки в плане покупок онлайн, я сама раньше не была большим фанатом, мне нужно посмотреть и потрогать. Такие ситуации поднимают востребованность онлайн-покупок. Стало меньше машин, и воздух очистился. Абсолютно в любой ситуации можно найти плюсы. Я просто уверена, что из карантина этого я выйду только сильнее. Как бы там ни было, из любого кризиса есть возможность выйти и стать сильнее и лучше.

Нью-Йорк во время пандемии коронавируса

Процентов 60-70 уехали из Нью-Йорка, кто-то к родителям успел, у многих в Hamptons есть дом, в Upstate NY дома. В самом городе улицы пустые, классно фотографироваться. Единственные места, где люди собираются – это парки. Половина людей, как я, абсолютно спокойно относятся, у остальных большая паника. Я ходила без перчаток, от меня прям шарахались люди. Сейчас хожу в перчатках и в маске. Основные заведения закрыты, остальные работают навынос. Многих уволили.

Интересное время сейчас, представляете, иду я в Hudson River Park, каждый день бегаю там, народу нет, я выхожу, а там идет Хью Джекман с женой и с двумя собаками. Представляете, никого не было, и на меня идет Росомаха в маске! Мне понравилось! Ощущение, как будто в триллере каком-то.

Честно сказать, в целом грустная обстановка, а так, когда солнце светит, хорошо. Я думаю, мы это переживем. Недавно была такая душевная речь у губернатора Нью-Йорка – Куомо, она так отозвалась у меня в сердце, он сказал, что Нью-Йорк любит всех, здесь все. Нью-Йорк всех принимает, любовь всегда победит. Это отзывается в сердце, потому что это правда, я думаю, все потихоньку будет возвращаться на свои места.

Режим бедствия в Нью-Йорке

Продлили карантин до 15 мая. Можно спокойно выходить на улицу, но ты должен держаться на расстоянии 2 метров от других людей. Выделили 2,2 триллиона $ на поддержание бизнеса. Кому срочно необходима помощь, тому по 10 тыс. $ будет выделено, сумма небольшая, но малому бизнесу поможет. Если бизнес хранит сотрудников до конца июня, ему будет выделено по 10 млн. $, этим можно будет оплатить аренды, займы, ипотеки. Тут были скандалы из-за того, что выделенные деньги, в основном, забрали большие компании. Решили, что будут продолжать выделять.

День в изоляции

Если честно, у меня полной изоляции нет, максимум день я сидела полностью дома. Я занимаюсь тем же, чем занималась раньше, как у агента, у меня много работы онлайн, я делаю посты.

Проблемы бизнеса в Америке в эпоху пандемии

Как ни удивительно, у нас, у агентов, даже прибавилось работы. Люди, у которых есть деньги, хотят купить недвижимость выгодно сейчас. В новостройках можно осуществить выгодную сделку, у меня тут работы прибавилось.

В выигрыше санитайзеры, маски, доставка. Кстати, и юристы, потому что обсуждается много контрактов из-за такого форс-мажора. Онлайн-школы, амазон. Выросли на 30 % продажи пива. Продукты. Разное оборудование для спорта, например, я заказала фитнес – резисторы. Страдают отели, рестораны, не все работают на доставку. Актуальна, конечно, медицина, разработчики медикаментов, фармкомпании. Кстати, всякие дизайнерские решения, люди сидят дома, делать нечего, и вот есть запросы как улучшить свой дом, как придет все на круги своя – ремонт и интерьер будет востребован, многие задумываются над улучшением своего жилища, люди стали обращать внимание на дом.

Свободное время на карантине

Как у агента, у меня много работы онлайн, я делаю посты, занимаюсь тем же. Что мне не нравится, времени свободного стало больше, но все дела растягиваются и успевать я стала меньше, чем раньше.

По чему я скучаю, я ходила на групповые занятия. Сейчас бегаю каждый день, если дождь – занимаюсь дома. Я читаю, делаю много телефонных звонков по работе. Больше звоню близким. Я стала готовить дома, и это классно, и я стала больше играть на пианино. Ложусь пораньше спать, не езжу на метро почти, много гуляю. Больше стала делать медитаций, подключилась на 21 дневную программу, стала больше в медитации вникать.

Плюсы нынешней ситуации

Это замечательное время для тех, кто работал и у кого не было времени провести время с семьей. Особенно когда дети уезжают от родителей, они же меняются, и это самое подходящее время лучше узнать друг друга.

Собаки радуются, они видят: «о, хозяин сидит целый день дома», – это лучшее время для собак, они счастливы!

Мы учимся готовить, мы, во-первых, знаем, что мы кладём в еду. Я даже купила шейкер и делаю дома смузи, и шикарно, я не добавляю сахар, а в смузи-баре, кто знает, что они туда добавляют. И потом, мы экономим.

Нью-Йорк и бизнес

В этом городе человек должен быть обязательно креативным, потому что конкуренция жесткая. Обязательно человек должен быть работягой, в Нью-Йорке люди именно работают, здесь многие люди просыпаются в 5 часов, потому что им нужно следить за своей формой и потом еще успеть на работу, и я тоже взяла эту привычку, начала просыпаться в 5 утра, заниматься зарядкой и потом уже начинать свою работу.Ты должен быть любопытным. Если ты застрял и не хочешь развиваться – то здесь делать нечего, конкуренция точно быстро съест.

Навык, который я тут приобрела, – быстро находить общий язык с людьми, чему меня научили тут, так это тому, бизнес строится на отношениях и знакомствах, много тусовок проходит, ты должен нравиться незнакомым людям с первой встречи, располагать. Очень важно найти команду, правильную команду. Если не будешь добродушным, тебя не примут в команду, в партнеры. Нужно уметь отдавать, думать о том, чем ты можешь быть полезен. Ты должен быть оптимистом, без оптимизма здесь вообще никуда. Пессимисты здесь с ума сходят, как только новости о коронавирусе посмотрят.

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