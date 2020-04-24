 

В мессенджере WhatsApp допустили появление персонализированной рекламы

24.04.2020, 22:09, Разное

Американская компания Facebook, владеющая одноимённой социальной сетью Instagram, а также сервисом для обмена бесплатными сообщениями WhatsApp, намерена воплотить в жизнь идею с появлением в мессенджере персонализированной рекламы. Для этого разработчики могут воспользоваться базой соцсети и данными пользователей.
Разговоры о вероятности появления подобного рода рекламы идут уже давно. По данным сетевых источников, Facebook действительно может ввести в WhatsApp инновацию, когда пользователь начнёт получать рассылку рекламного характера, основанную на анализе запросов и интересов конкретного человека. Известно, что разработчики намерены предусмотреть возможность для пользователей отправлять жалобы на мешающую или неуместную рекламу.

Компания Facebook может воспользоваться номером телефона для сопоставления учётных записей двух соцсетей и мессенджера WhatsApp с единым пулом данных юзера, но объединение трёх платформ в единое приложение не планируется. Когда точно появится интегрированная реклама пока не сообщается, так как сквозное шифрование в мессенджере и интеграция инфраструктуры займут определённое время.



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