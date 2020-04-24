Группа Bellingcat выпустила расследование о полковнике ФСБ Егорове

24.04.2020, 22:01, Новости дня

Человек, который скрывался под позывным «Эльбрус» в перехваченных телефонных переговорах о событиях на востоке Украины в 2014 году, в том числе катастрофе малайзийского «Боинга» над Донбассом, является полковником ФСБ России Игорем Егоровым. Это утверждается в опубликованном в пятницу расследовании группы Bellingcat, изданий The Insider и der Spiegel.

Егоров, как сообщается, служил в спецназе ФСБ «Вымпел». Участвовал в аннексии Крыма, а летом 2014 года как так называемый «куратор» пророссийских сепаратистов находился в Луганске, используя позывной «Эльбрус». Под этим псевдонимом он фигурирует и в материалах международного следствия о катастрофе «Боинга», который, как утверждается, был сбит из российской установки «Бук» 17 июля 2014 года. О нём говорится как о представителе российского военного командования. Личность «Эльбруса» в материалах следствия не раскрывается.

Егоров фигурирует также в деле недавно арестованного генерал-майора Службы безопасности Украины ​Валерия Шайтанова. Утверждается, что тот был завербован именно Егоровым и готовил покушение на Адама Осмаева, который воевал в Донбассе на стороне Украины. Утверждается также, что Егоров встречался с Шайтановым в странах Европы, последняя такая встреча состоялась в Германии в феврале нынешнего года.

Как говорится в расследовании Bellingcat, поездки Егорова по Европе в последние годы позволяют предположить, что он занимался также делами выходцев из Чечни. Bellingcat напоминает об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, о возможной причастности ФСБ к которому говорилось в предыдущих расследованиях группы.

В расследовании также говорится, что германские власти были готовы к приезду Егорова в страну в марте и готовились его задержать, однако тот отменил поездку – неясно, из-за ограничений в связи с коронавирусом или из-за опасений провала.

Bellingcat утверждает, что идентифицировал Егорова как «Эльбруса» ещё год назад, но как именно это удалось – не сообщается.

Ранее группа выпускала расследования о подлинной идентичности подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль (эта информация впоследствии была подтверждена британским следствием), а также о катастрофе «Боинга» (выводы Bellingcat частично отражены в материалах следствия).

В ФСБ новое расследование пока не комментировали.