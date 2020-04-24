Президент Путин переписал историю

24.04.2020, 22:00, Новости дня

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе празднования окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября, сообщают СМИ в пятницу, 24 апреля. Законопроект в разгар пандемии коронавируса был 14 апреля одобрен Госдумой, 17 апреля – Советом Федерации.

В пояснительной записке к документу указывалось, что «решающий вклад в завершение Второй мировой войны внесла победа Советского Союза над Японией в 1945 году». Акт об окончательной капитуляции Японии подписан 2 сентября на американском линейном корабле «Миссури».

Против даты нового праздника выступали многие российские общественные деятели, журналисты и правозащитники из-за того, что 3 сентября в стране вспоминают жертв теракта в Беслане (Северная Осетия) 2004 года. Тогда в результате действий боевиков и операции силовиков по освобождению школы №1 погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

Ранее Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) обращался в верхнюю палату парламента с просьбой отклонить законопроект. С точки зрения правозащитников, устанавливать празднование окончания Второй мировой войны в день памяти жертв теракта в Беслане недопустимо.

« По нашему мнению, решения об установлении памятных дат должны объединять людей, а не разобщать их», – говорилось в письме, направленном в адрес спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Профессор истории, заместитель Партии народной свободы (ПАРНАС) Андрей Зубов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» предположил, что новую дату в Кремле решили учредить с тем, чтобы отметить ее так же пышно, как хотели отметить 9 мая. Как известно, Вторая мировая война закончилась 2 сентября с подписанием Японией акта о безоговорочной капитуляции на борту линейного корабля «Миссури», где присутствовал и представитель СССР, напомнил профессор.

«Почему выбор пал именно на 3-е сентября – видимо, по той же самой причине, по какой весь мир празднует победу над Германией 8 мая, а мы – на день позже, – добавил он. – Чтобы быть не как все и лишний раз подчеркнуть свое особое значение в той войне. А, в общем, это решение из числа тех, которые логически объяснить нельзя, во всяком случае, с точки зрения нормального человека.

Андрей Зубов также убежден, что и 8 мая, и 2 сентября должны быть памятными датами. Как ему представляется, торжественные парады по этим поводам давно пора отменить: «Эти события ушли далеко в историю. У нас же не принято, например, широко отмечать день окончания Первой мировой – опять же вопреки всему свету. Да и торжества в связи с победой над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года тоже проходят совсем не с тем размахом… Ко всему прочему, нам бы хорошо для начала отпраздновать победу над сталинизмом и коммунизмом».

Хотя тут, конечно, о полной победе еще только приходится мечтать, резюмировал политик и историк.

Член правления общества «Мемориал», лауреат премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова Олег Орлов согласен, что тема учреждения нового праздника в период пандемии коронавируса стала актуальной из-за переноса парада Победы. Вместе с тем, на его взгляд, у властей был выбор.

«По идее, торжественные мероприятия надо бы проводить 2 сентября – именно в этот день капитулировала Япония, – рассуждает он в комментарии «Голоса Америки». – Однако выбор пал на 3 сентября. Причина этого мне вполне очевидна: требовалось как-то заретушировать скорбную дату памяти жертв трагедии в Беслане, когда масса людей, включая женщин и детей, погибли не только от рук террористов, но и, безусловно, в результате преступных действий властей, допустивших, в частности, неизбирательное нанесение ударов из тяжелого оружия по школе. Это доказано многочисленными исследованиями, в том числе закреплено и в решении Европейского суда по правам человека».

Эта дата откровенно неприятна для Путина, считает Олег Орлов: «Похоже, ему совсем не хочется вспоминать трагическое событие, где лично его роль была не очень красивая. Значит, этот день лучше забить торжествами, парадами, победными криками. Вот так он решил».

Вместе с тем правозащитник не сомневается, что в Беслане этот день в любом случае не станет праздником. А как поведут себя местные власти, неизвестно, констатировал он.

«Но они явно окажутся между молотом и наковальней. Думаю, что для очень значительной части республики дата 3 сентября была и останется днем скорби, и они будут поминать жертвы. Возникнет полный диссонанс с парадами. С другой стороны, власти республики должны следовать указаниям Москвы и вместе со всей страной проводить праздничные мероприятия… Тяжелая задача».

Профессор Андрей Зубов так же считает, что для торжеств выбраны более чем неподходящие сроки. По его словам, победа победой, а трагедия трагедией.

«В этот день надо скорбеть о гибели множества безвинных людей, причем гибели, произошедшей во многом по вине путинской власти. Кстати, трагедия фактически ознаменовала строительство откровенной путинской диктатуры. Именно после Беслана была принята идея отказаться от губернаторских выборов и так далее. Эта дата должна навсегда остаться в памяти людей и отзываться скорбью», – заключил он.