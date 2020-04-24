Ученые узнали о климате в древней Антарктиде благодаря найденным окаменелостям лягушки

24.04.2020, 21:57, Новости дня

Во время экспедиций на остров Сеймур ученые обнаружили окаменелые остатки лягушки, которая принадлежит семейству шлемоголовых лягушек.

Анализ окаменелостей указывает на то, что на Антарктическом полуострове был теплый и умеренный климат до того момента, когда он отделился от южного суперконтинента Гондвана. По словам ученых, возраст найденных экземпляров составляет 40 000 000 лет. Они являются представителями шлемоголовых лягушек и относятся к эпохе эоцена.

Ученые предполагают, что их открытие указывает на то, что в конце среднего эоцена климатические условия Антарктического полуострова напоминали влажный и умеренный климат в современных лесах Южной Америки.