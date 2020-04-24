Число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило 60 тысяч

24.04.2020, 21:53, Новости дня

Число вылечившихся от коронавируса в Италии, достигло почти 60,5 тысяч, за последние сутки выздоровели 2 тыс. 922 больных, сообщили в Департаменте гражданской защиты страны.

Общее число умерших от коронавируса в Италии составило 26 тыс. человек, за сутки скончались 420 пациентов, информирует ТАСС.

Число инфицированных с начала пандемии в Италии достигло 192 тыс. 994, суточный прирост составил 3 тыс. 21 человек.

Напомним, в РФ за минувшие сутки подтвердили 5 тыс.849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 тыс. 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5 тыс. 568.