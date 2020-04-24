Экономика: США объявили новую энергетическую войну России

24.04.2020, 21:53, Новости дня

США признали, что критически отстали от РФ и даже от Китая в сфере ядерной энергетики. Однако Америка хочет во что бы то ни стало восстановить свое лидерство в атомной сфере. Это значит, что энергетическая борьба США с Россией не ограничится «Северным потоком». В чем РФ превосходит США, и почему американцы так боятся китайский атом?

«США потеряли конкурентные преимущества глобального лидера в ядерной энергетике среди мировых госкомпаний. РФ и Китай, наряду с другими государствами, активно пытаются превзойти нашу страну», – говорится в распространенном в четверг докладе Минэнерго США. Тем самым, Вашингтон официально признает свое поражение в ядерной отрасли. Потеря лидерства ставит под угрозу национальные интересы и безопасности страны.

Минэнерго США предлагает стратегию по восстановлению американского лидерства в области атомной энергии. Она включает ряд мер для того, чтобы исправить такое положение дел. РФ и Китая названы странами, за которым нужен глаз да глаз, потому что РФ в атомной сфере уже давно на несколько голов превосходит США, а Китай, и глазом не успеешь моргнуть, прыгнет вперед так, что не догонишь.

США оказались позади РФ в ядерной сфере не сегодня. Еще 2,5 года назад две американские компании Energy Fuels и Ur-Energy, которые добывают уран, начали бить тревогу: доля урана из США на американском рынке упала с 49% до 5%. Они потребовали от Дональда Трампа установить квоту в 25% для урана из США, введя пошлины на иностранный уран. Однако президент от ограничений отказался, но создал рабочую группу по ядерному топливу, которой было поручено подготовить большой отчет по лидерству США в ядерной отрасли. И опубликованный этой ночью доклад Минэнерго США как раз стал результатом проделанной работы. Предыдущий доклад был представлен Трампу в 2019 году, но он отправил его на доработку.

«США не просто были мировыми лидерами, они были создателями атомной энергетики. До сих пор у них работает больше всего энергетических реакторов (96 из общего числа в мире 442). Однако с середины 90-х годов они практически прекратили строительство АЭС. С 1996 года по наше время был построен всего один энергоблок, и то не с нуля, а в порядке достройки», – говорит газете ВЗГЛЯД руководитель «Атоминфо-Центр», главный редактор портала Atominfo Александр Уваров.

США, по сути, уже давно растеряли многие свои компетенции.

Единственное, что США могут еще делать – это производить ядерное топливо. Однако у них серьезные проблемы с самостоятельной добычей урана, и что еще более важно – с обогащением урана и строительством новых атомных станций собственными силами.

«У США нет коммерческих технологий обогащения урана на сегодняшний день. Старые заводы закрыты, а новые не построены», – говорит Александр Уваров.

Согласно официальной статистике, по итогам 2018 года (по 2019 году данные опубликуют только в мае этого года), обогащением урана для США на 52% занимаются иностранцы, остальные 48% приходится на американскую компанию. Однако это всего лишь «милая статистическая уловка», указывает Уваров. Под американской компанией имеется в виду построенный на территории США европейский завод концерна URENCO.

«Разумеется, этот завод работает под флагом Urenco USA, и в статистику его можно включать как американский. Но, к примеру, американцы не имеют доступа к технологии, установленной на заводе. Было время, когда Росатом тоже хотел построить завод по обогащению в США. Если бы этот вариант прошел, то он тоже был бы «американским», – поясняет собеседник.

Надо понимать, что для производства ядерного топлива недостаточно просто добыть, а в случае с США – купить уран. Добыча урана в самих штатах катастрофически упала до 5-10%.

Дальнейший процесс – а именно обогащения урана – является куда более дорогим и технологически сложным. Компания, которая обогащает уран должна обладать сложнейшими технологиями и оборудованием. И РФ в отличие от США такими компетенциями обладает.

Более того, США стали пользоваться российскими услугами для обогащения урана почти сразу после окончания холодной войны. Потому что российская технология была лучше и экономичней американской. С каждым годом объемы экспорта из РФ только росли. По сути, РФ экспортирует эти высокотехнологичные услуги, что крайне почетно и прибыльно.

Для понимания: обогащенный уран затем переводят в подходящее состояние, чтобы можно было сделать из него таблетки и поместить их в топливные сборки, которые мы и называем ядерным топливом.

То есть американская компания Westinghouse, которая производит ядерное топливо и пытается заместить российское топливо в советских реакторах украинских АЭС, зависит от экспорта услуг обогащения урана, в том числе оказываемых Россией (компанией «Техснабэкспорт»). «Сейчас США почти полностью зависят от поставок урана из-за границы, при этом основной их объем приходится на дочерние компании «Росатома», – отмечалось в прошлогоднем докладе.

Тем временем, США не только потеряли собственную добычу урана и компетенции по коммерческому обогащению урана, они также отстают от РФ по строительству реакторов, в частности быстрых реакторов. «Их строят только РФ (БН-800 построен, БРЕСТ-300 и МБИР на разных стадиях строительства) и Китай (CDFR-600). Ну еще и Индия. А США их вообще не строят», – указывает Уваров.

У США нет коммерческих технологий по постройке атомных реакторов, этим они уже давно не занимаются. При этом, их АЭС подходят к концу срока своей службы. А это значит, что их надо будет модернизировать и обновлять реакторы, что делает американский рынок лакомых куском для лидеров рынка – РФ и Европы, а также набирающего силу Китая.

Россия активно строит свои атомные электростанции в разных уголках планеты. Портфель зарубежных заказов на 10-летний период должен составить 140 млрд долларов, сообщил в корпоративной газете глава госкоропрации Алексей Лихачев.

Главное преимущество Росатома на мировой арене в том, что он готов предоставить проект атомной электростанции под ключ – начиная со строительства, кредитного финансирования, поставки топлива, обучения местных специалистов, ремонтного обслуживания и заканчивая утилизацией ядерного топлива на весь срок службы реакторов (40-60 лет).

Что касается претензий США к Китаю в атомной сфере, то здесь американцы явно действуют на опережение. Huawei еще тоже нельзя назвать Apple, однако американцы боятся технологического превосходства Китая, который в отличие от Японии покоряться им не намерен.

«Во-первых, это общий тренд борьбы США с Китаем, который заметен не только в атоме. Во-вторых, мирный атом у Китая развивается бурно, и по многим направлениям. КНР вскоре станет опасным соперником. США уже отстают от Китая по возможностям атомной промышленности и атомного строительного комплекса. У Китая построено уже 48 энергоблоков, из них 45 построены в этом веке, то есть за последние 20 лет. И они не останавливаются», – говорит Уваров.

Что касается России, то американцы на самом деле уже давно держат российских атомщиков в ежовых руковицах, не давая им возможности полностью завладеть американским рынком. Во-первых, Росатому в отличие от европейского концерна URENCO, не дали построить собственный завод по обогащению урана в США. Во-вторых, РФ давно ограничили возможности по поставкам обогащенного урана в США квотой до 20% потребностей американского рынка. Именно поэтому европейский концерн Urenco обогащает почти половину потребностей американцев (через свой завод в США), а РФ – всего лишь 20%. А теперь Минэнерго США требует сократить эту квоту с 2021 года, о чем и говорится в докладе.

Самое интересное, что американцы ввели такие ограничения задолго до экономических санкций 2014 года, когда сами США пестовали стратегию глобализации и свободу рынков в рамках ВТО. Еще в начале 90-х годов американцы провели так называемое антидемпинговое расследование, и итоге РФ разрешили поставки обогащенного урана только в рамках сделки ВОУ-НОУ от 1993 года. Остальные объемы попадали под действие заградительных пошлин. По соглашению, РФ перерабатывала высокообогащенный оружейный уран в низкообогащенный уран – топливо для атомных электростанций США. Когда оружейный уран закончился, США снова провели антидемпинговое расследование СПАР против России, и ограничили поставки обогащенного урана из страны квотой в 20%. Действие этих квот заканчивается как раз в этом, 2020 году.

С 2021 года РФ смогла бы нарастить поставки обогащенного урана в США. Но ей вряд ли дадут это сделать, как не давали такой возможности, начиная с 90-х годов.

Минэнерго США в опубликованном докладе требует продлить действие договора, но снизить российскую квоту, отмечает Уваров.

Что касается требования Минэнерго США запретить поставки ядерного топлива из РФ (и заодно из Китая), то речь идет о готовом топливе и это предложение идет на опережение. Потому что ни Россия, ни Китая готового ядерного топлива не поставляют в США.

Другое дело, что американское ведомство беспокоится, что Росатом скоро до конца доведет свой проект по разработке тепловыделяющих сборок для реакторов западного дизайна, в частности, для американских АЭС. Речь идет о проекте «Росатома» под названием «ТВС-Квадрат». «Этот проект был своего рода ответкой на действия американской Westinghouse на Украине. Пока этот проект не реализован в промышленном масштабе. Но именно его имеют в виду в документе, когда говорят об «авансовом» запрете импорта ядерного топлива, произведенного в России. Заодно присоединяют и Китай», – поясняет Уваров.

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