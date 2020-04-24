Fox News – число жертв COVID-19 в США почти сравнялось с потерями от войны во Вьетнаме

24.04.2020, 21:52, Новости дня

Коронавирус погубил почти столько же американцев, сколько погибло за всё время войны во Вьетнаме, однако потери разных штатов поразительно отличаются, пишет Fox News. По данным телеканала, почти половина всех летальных исходов приходится на долю Нью-Йорка и Нью-Джерси, тогда как три крупнейших штата переживают пандемию сравнительно легко.

На данный момент от коронавируса в США погибло почти 49 тысяч человек — почти столько же, сколько составили потери среди американских военнослужащих во время войны во Вьетнаме. Но, в отличие от Вьетнама, потери от этой пандемии не распределены по стране равномерно. Мест, где смерти от коронавируса многочисленны, по-прежнему поразительно мало.

Посмотрите на статистику. Вырисовывается тенденция. На данный момент свыше тысячи смертей от вируса зафиксировано только в девяти штатах из 50. Почти половина всех летальных исходов по стране — в двух штатах: Нью-Йорке и Нью-Джерси. В Нью-Йорке зафиксировано 15 302 смерти, в Нью-Джерси примерно в три раза меньше — 5063.

После Нью-Йорка и Нью-Джерси число погибших в каждом штате резко снижается. Не то чтобы этого следовало ожидать… В Нью-Йорке и Нью-Джерси действительно есть очень густонаселённые городские территории, но это не крупнейшие штаты страны по численности населения. На самом деле Нью-Йорк на четвёртом месте, Нью-Джерси на одиннадцатом.

Три наших крупнейших штата пострадали относительно мало. В Калифорнии, где проживает гораздо больше народа, чем в других штатах, умерло всего 1268 человек из почти 40-миллионного населения. В Техасе, который на втором месте, всего 517 смертей. Во Флориде — 867.

Для сравнения: каждый год около 4 тысяч американцев умирает, подавившись едой.

Итак, почему это происходит? Или, точнее, почему этого не происходит во многих частях страны? Почему цифры настолько перекошены в сторону урбанистического северо-востока? Ответ таков: никто не знает точно. Но мы должны попытаться выяснить. Если бы половина всех американцев, погибших во Вьетнаме, была из Нью-Йорка и Нью-Джерси, мы бы, наверное, внимательно изучили, как проводится призыв. Должна быть причина такой непропорциональности. Мы должны разобраться, что это. Будем надеяться, что разберёмся.

Дата выхода в эфир 23 апреля 2020 года.