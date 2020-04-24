Кабмин Украины принял решение, которое разблокирует счета Общественного – нардеп Гончаренко

24.04.2020, 21:45, Новости дня

Кабинет Министров Украины принял 24 апреля решение, которое позволит снять арест со счетов Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ). Об этом информирует Telegram-канал народного депутата от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко.

“Кабмин внес изменения в свое постановление, что позволит Национальной общественной телерадиокомпании оплатить долг перед Euronews в размере €10,6 млн. Вследствие этого долга сейчас счета НОТУ арестованы”, – сказано в сообщении.

28 февраля НОТУ заявила, что на ее счета был наложен арест. “18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производство по взысканию с Общественного долга в сумме 10 591 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества Euronews”, – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с Euronews началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии Euronews, а все долги перешли к Общественному.

Глава НОТУ Зураб Аласания в комментарии изданию “ГОРДОН” рассказал, что все деньги, которые придут на счет Общественного, уйдут на погашение долга перед Euronews.

28 февраля Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вместе с Минфином приняло решение о приближении финансирования, чтобы Общественное имело возможность как можно скорее рассчитаться с долгами.

29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин выделяет на нужды НОТУ 1,2 млрд грн.

О проблемах с финансированием Общественного Аласания сообщал еще в 2018 году. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.