Урожай зерна в Украине из-за засухи и коронавируса сократится до 60 млн тонн. Это на 15 млн тонн меньше, чем в прошлом году

24.04.2020, 21:45, Новости дня

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины считает, что в 2020 году в стране соберут только 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

“По скорректированным прогнозам, в 2020 году из-за дефицита влаги и экономических факторов, обусловленных пандемией COVID-19, аграрии соберут 60 млн тонн зерновых и зернобобовых культур”, – сообщили в ведомстве.

По состоянию на 23 апреля в Украине засеяли 7,8 млн га яровыми, зерновыми и зернобобовыми культурами (52% от прогноза) под урожай 2020 года.

По информации министерства, уже посеяно ячменя на площади 1,073 млн га (97,5% от прогноза), гороха – на 385,35 тыс. га (97,3%), пшеницы – на 119 тыс. га (89,8%), овса – на 93,54 тыс. га (98,5%), подсолнечника – на 3,2 млн га (51,6%) и кукурузы – на 2,4 млн га (44,4%).

📌 Аграрії вже засіяли більше половини запланованих площ ярими культурамиНезважаючи на посушливі погодні умови та… Posted by Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України on Reede, 24. aprill 2020

Также было посеяно сахарной свеклы на площади 199,8 тыс. га, или 95,6% от прогноза.

Кроме того, соя посеяна на площади 237 тыс. га, или 16,9% от прогноза.

Ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий заявлял об ожидаемом урожае 65–70 млн тонн в 2020 году.

В 2019 году в Украине собрали рекордные 75 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в 2018 году объем урожая составил 70 млн тонн.