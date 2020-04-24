В Украине впервые с 2017 года могут провести амнистию – нардеп

24.04.2020, 21:45, Новости дня

На заседании Кабинета Министров Украины 24 апреля был утвержден законопроект об амнистии, сообщил в Telegram народный депутат от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, который присутствовал на заседании.

“Впервые с 2016 года Кабмин подает в Верховную Раду проект закона об амнистии, который предусматривает досрочное освобождение 1960 заключенных из 32 942, находящихся в тюрьмах”, – написал он.

Других деталей готовящейся амнистии депутат не привел. На сайте правительства информации об утверждении законопроекта на данный момент нет.

В июле 2016 года Верховная Рада приняла закон об амнистии осужденных, которые относятся к незащищенным категориям: несовершеннолетних, женщин, мужчин с маленькими детьми, лиц с инвалидностью. Под амнистию также попадали участники АТО, которые осуждены за нетяжкие преступления. Документ был ветирован в августе того же года тогдашним президентом Петром Порошенко. В 2017-м парламент принял закон с поправками главы государства, он вступил в силу в сентябре того же года.

Сколько осужденных смогли воспользоваться правом на амнистию в соответствии с этим законом, не сообщалось.