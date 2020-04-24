 

Оперштаб: за сутки в Москве умер 41 человек с коронавирусом

24.04.2020, 21:42, Новости дня

В Москве увеличилось количество смертей пациентов с выявленным коронавирусом. За сутки в столице скончались 41 человек. Таким образом общее число летальных исходов достигло отметки в 366.

Как сообщает оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, среди умерших пациенты от 34 до 92 лет. Некоторые из них страдали рядом заболеваний, в числе которых гипертония, холецистит, лейкоз, хронический пиелонефрит, вирусный гепатит. Также у десяти скончавшихся был сахарный диабет.

У самой молодой, 34-летней жертвы, была двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом. Кроме того, умерший страдал сахарным диабетом.

По последним данным оперштаба на 24 апреля, общее количество заболевших коронавирусом в Москве составляет 36897 человек. Выздоровели 2735.



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