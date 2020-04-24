Жители Рязани могут оформить QR-код для передвижений по городу

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24.04.2020, 21:42, Новости дня

Жители Рязани для передвижений по городу могут оформить QR-код. Это положение имеет сугубо рекомендательный характер, подчеркнули сегодня в правительстве области.

Платформа для оформления QR-пропусков заработает с 27 апреля. Как уточняет ГТРК "Ока", для того, чтобы дойти до магазина, аптеки либо добраться до работы, жителям достаточно иметь с собой какой-либо документ, удостоверяющий личность.

Как особо отметил министр цифрового развития, информационных технологий и связи правительства Рязанской области Валерий Стройков, если же гражданин захочет получить цифровой пропуск, он сможет это сделать на добровольной основе. За персональные данные можно не опасаться. Их сохранность гарантирована законодательством Российской Федерации. После завершения режима самоизоляции все полученные для оформления пропусков данные граждан будут в обязательном порядке уничтожены, подчеркнул министр.

Текст:

ГТРК "Ока"



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