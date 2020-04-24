Мнение: Место для плевков?

24.04.2020, 21:31, Разное

На стенах главного храма Минобороны появится мозаичное панно с изображениями, похожими на Путина, Шойгу, Матвиенко, Володина, Герасименко…. и прочих узнаваемых персон.

Народ возбудился, возмущается. А я недоумеваю, чего возмущаться-то?

Возможно, что попы – хитрые и предусмотрительные. И решили заблоговременно подумать про те времена, когда не будет ни Путина, ни Шойгу, ни Матвиенко, ни Володина, ни Герасименко… ? А у тех кто будет заходить в заведение с мозаикой, будет место, куда можно будет смачно плюнуть?

Возможна такая подоплека, почему в здании, которое называют храмом, решили оборудовать и мозаику с узнаваемыми персонами?