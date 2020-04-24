 

Мнение: Место для плевков?

24.04.2020, 21:31, Разное

На стенах главного храма Минобороны появится мозаичное панно с изображениями, похожими на  Путина, Шойгу, Матвиенко, Володина, Герасименко….  и прочих узнаваемых персон.

Народ возбудился, возмущается. А я недоумеваю, чего возмущаться-то?

Возможно, что попы – хитрые и предусмотрительные. И решили заблоговременно подумать про те времена, когда не будет ни Путина, ни Шойгу, ни Матвиенко, ни Володина, ни Герасименко… ?  А у тех кто будет заходить в заведение с мозаикой, будет место, куда можно будет смачно плюнуть?

Возможна такая подоплека, почему в здании, которое называют храмом, решили оборудовать и мозаику с узнаваемыми персонами?

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / В Санкт-Петербурге пасхальная ночь закончилась смертельной поножовщиной

03.04 / Мнение: Противовирусные препараты – пока блуждание в потёмках.

16.03 / Мнение: Про знакомства через блог

11.02 / Медики назвали 5 причин раннего появления морщин

22.03 / Актриса Татьяна Абрамова рассталась с мужем после онкологической болезни сына

04.04 / Дмитрий Шепелев на новой работе стане получать не меньше миллиона рублей

11.02 / Мнение: Сирийский парадокс

26.02 / Сын Марины Александровой Андрей увлекся игрой на гитаре

05.04 / Почти каждый человек, умирающий от коронавируса, похоже, находится под влиянием, как минимум, одного из этих трёх факторов

15.02 / Актер «Убойной силы» Виктор Соловьев задержан после «пьяного» ДТП

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска