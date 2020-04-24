Попова сказала, когда прекратится распространение коронавируса

24.04.2020, 21:30, Новости дня

Распространение коронавируса может прекратиться, когда у 60% населения будет иммунитет к заболеванию после выздоровления или вакцинации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы. Общеизвестный факт, когда в популяции 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными, и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку. Это важно», – отметила Попова в эфире «России 1», передает ТАСС.

Она отметила, что достоверных данных о том, что кто-то заразился коронавирусом повторно, на сегодняшний день нет, информирует РИА «Новости».

«Но надо иметь в виду, что от 5% до 10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ», – подчеркнула Попова.

Глава ведомства добавила, что уверенность в создании вакцины от коронавируса есть.

«Уверенность в том, что она у нас будет, безусловно, есть. К началу лета будет понятен ответ уже по срокам. Сегодня все примерно в равной степени продвижения к цели», – сказала руководитель Роспотребнадзора.

Ранее в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что выпуск вакцины от коронавируса в РФ должен стартовать до конца 2020 года.