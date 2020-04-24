В Москве за сутки умер 41 человек с подтвержденным коронавирусом

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24.04.2020, 21:30, Новости дня

В Москве умер 41 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на новый коронавирус, информирует оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Возраст погибших – от 34 до 92 лет, говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

«У 34-летнего пациента установлен диагноз «двусторонняя нижнедолевая пневмония с геморрагическим компонентом». Также он страдал сахарным диабетом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический пиелонефрит, холецистит, вирусный гепатит, лейкоз. Всего сахарный диабет был у 10 скончавшихся», – отметили в штабе.

В РФ за минувшие сутки подтвердили 5849 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах. Умерли 60 пациентов, за все время – 615 человек. За сутки выписали 677 человек, всего выписаны 5568.



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