 

«Начинаешь и у себя находить похожие симптомы»: Лариса Вербицкая пожаловалась на самочувствие

24.04.2020, 21:30, Разное

Советская и российская телеведущая, диктор Лариса Вербицкая пожаловалась на самочувствие. В своем Instagram-аккаунте заслуженная артистка РФ сообщила, что начинает находить у себя похожие симптомы, о которых беспрерывно говорят как о признаках COVID-19.
60-летняя телеведущая призналась, что во время карантина из-за коронавируса она находит покой в своем доме, любимых книгах, запахах и цветах, в которых она узнает себя и своих близких. Вербицкая считает, что психосоматика – это страшная вещь. Ведущая программы «Доброе утро» написала, что ей тяжело узнавать новости о больных, умерших и о том, что с каждым днем их становиться ещё больше.

По словам Ларисы Вербицкой, в этом году весна особенная, потому что люди стали невероятно близки. Ведущая заметила, что телефонные звонки от друзей и знакомых несут что-то трогательное и нежное, ведь звоня, люди в первую очередь узнают о самочувствии друг друга.



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