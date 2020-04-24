Мнение: Об остальном позаботятся ОНИ
24.04.2020, 21:28, Разное
Минутка актуальной рекламы
О! Какую прекрасную рекламу предложил мне только что заботливый Фейсбук! Прямо посреди френдленты, ни разу не шутка. И название какое хорошее – “Честный агент”. Да, главное – что честно.
“Мы понимаем, как сильно коронавирус влияет на каждую сферу жизни, и поэтому в период пандемии коронавирусной инфекции предлагаем воспользоваться услугой «Похороны онлайн».
Чтобы организовать достойное прощание с близким человеком не нужно встречаться с агентом или куда-то ехать.
Вместе с нашим консультантом вы сможете составить и оплатить заказ онлайн.
«Честный агент» призывает вас оставаться дома, беречь себя и своих близких.
Об остальном позаботимся мы”.
И вот ссылка.
ПОХОРОНЫ ОНЛАЙН!
Прекрасно.
Источник: Размышления вольного социолога
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