 

Мнение: Грузия отзывает посла с Украины

24.04.2020, 21:25, Разное

Саакашвили еще не назначили "вице-премьером Украины по вопросам реформ", а у Грузии уже пригорело.
МИД Грузии назвал такое назначение неприемлемым и официально отозвал https://www.unian.net/politics/saakashvili-posla-gruzii-otozvali-iz-ukrainy-iz-za-saakashvili-istochnik-novosti-ukrainy-10971521.html своего посла с Украины, в знак протеста против назначения Саакашвили, которого в Грузии разыскивают за совершение тяжких преступлений. По другой версии, это пока только тизер – полноценный отзыв посла состоится, если Саакашвили официально назначат в правительство Украины.
Саакашвили же продолжил паясничать и приперся на встречу с депутатами от фракции Зеленского с перевернутым флагом Украины. Наш цирк снова зажигает огни.
Считаю, что надо назначать, а потом сразу повышать до премьер-министра – Саакашвили не подведет. Именно таких лидеров заслуживает Украина.

Источник: Colonel Cassad



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