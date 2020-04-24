На стенах главного храма Минобороны появятся мозаики с портретами Путина и Сталина

24.04.2020, 21:20, Разное

На стенах главного храма вооруженных сил РФ в Кубинке появятся мозаики с портретами Путина и Матвиенко, изображением Сталина и надписью «Крым наш». Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на своего читателя, приславшего изданию фотографии со стройки.

Сейчас в храме ведутся отделочные работы, на стенах сооружения уже появились первые мозаичные панно. На одном из них художники собрали изображения многих представителей российской политической элиты, среди которых президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. По соседству с ними расположили портреты председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Также стены храма будут украшать портреты директора ФСБ Александра Бортникова и начальника генштаба ВС Валерия Герасимова. Еще на одном панно, размещенном в храме, можно заметить портрет Иосифа Сталина: он изображен на плакате внутри картины, посвященной параду Победы 1945 года. Рядом с ним располагается мозаика с надписью «Крым наш».

Главный храм вооруженных сил РФ строят в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Предполагалось, что масштабное сооружение откроют 9 мая 2020 года к 75-летию Победы. Инициаторы создания храма утверждают, что собор строят на добровольные пожертвования россиян, которые «во славу русского оружия» собрали на это более 3 млрд рублей. Также часть средств выделили власти Москвы.

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