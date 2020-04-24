Зачинщицей драки с таксистом в Москве оказалась пассажирка

24.04.2020, 21:16, Новости дня

В пятницу ряд СМИ сообщили о якобы избитой пассажирке, которая стала жертвой таксиста в Москве. Однако позже водитель выложил в Сеть запись с авторегистратора, после просмотра которой становится ясно, что зачинщицей конфликта была девушка.

Из видео следует, что цифровой пропуск девушки не сработал. Водитель сказал, что в его системе он не проходит и посоветовал пассажирке оформить его повторно. На это пассажирка ответила, что пропуск у нее есть и показала его в телефоне. Однако таксист отказался ехать, если повторно пропуск не сработает.

«В любом случае нас могут остановить, и у вас возникнут проблемы, и у меня тоже. Действующий пропуск отсутствует. Поездка запрещена. Вы должны оформиться, извините», – сказал он после повторной проверки, передает телеканал 360.

Недовольная таким ответом пассажирка, не выходя из машины, позвонила в службу такси с целью отменить поездку и оставить «ужасный отзыв».

По иронии, повторно ее заказ прислали тому же водителю. Конфликт продолжился на повышенных тонах. Так как девушка отказалась выходить из машины, пока за ней не приедет другое такси, водитель ответил, что отвезет ее в участок и тронулся с места, после чего получил несколько ударов по плечу.

После этого аксист остановился, вышел из машины и начал вытаскивать пассажирку из салона.

Как пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе сервиса Яндекс.Такси, «эта ситуация произошла не на заказе «Яндекс.Такси», как прежде сообщали СМИ. «Насколько нам известно, девушка заказывала поездку через другой онлайн-сервис. Мы обеспокоены этим инцидентом, сейчас в деталях произошедшего предстоит разобраться полиции», – добавили в компании, отметив, что машина действительно принадлежит «Яндексу», но находится в аренде у водителя.

Тем временем сервис заказа такси Gett, от которого и работал мужчина, заблокировал в своей системе водителя. В то же время служба поддержки компании сообщила, что клиент претензий к Gett не имеет, передает РИА «Новости».

«Несмотря на это мы считаем, что действия водителя не только не соответствуют стандартам качества сервиса, но и просто недопустимы. За применение силы к пассажиру, а также за работу без маски и перчаток водитель заблокирован в системе. Gett содействует правоохранительным органам, которые разбираются в инциденте, и предоставил всю необходимую информацию», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что московская полиция начала проверку по факту произошедшего инцидента, в МВД поступили заявления от обоих участников конфликта.

Это не единственный курьезный случай с участием таксистов. В марте уже сообщалось о московском таксисте, который выкинул из машины пассажирку из-за спора о громкости музыки. В другой истории сотрудница MDK извинилась перед Gett за обвинение таксиста в изнасиловании.