Борьба с COVID-19 вероятно вызвала рост смертности от других болезней – британский эксперт

24.04.2020, 21:10, Разное

Возможно, у борьбы с COVID-19 есть обратная, негативная, сторона – увеличение количества смертей от других болезней. Такое мнение высказал известный экономист Джон Эпплби (John Appleby), главный исследователь в Наффилдском трасте, который играет важную роль в управлении здравоохранением Великобритании. Его статья опубликована в The BMJ.

Эпплби пишет, что некоторые цифры, взятые из британских статистических данных, могут вызывать тревогу. С одной стороны, количество обращений в приемные отделения британских больниц в марте 2020 упало на 23% по сравнению с аналогичными цифрами прошлого года. С другой – количество зарегистрированных смертей на неделе, которая завершилась 10 апреля, оказалось почти на 8 тысяч больше среднего показателя смертности за пять лет на этой неделе.

В избыточную смертность указанной апрельской недели существенный вклад сделали смерти от COVID-19 (6213), но они не могут полностью объяснить этот всплеск. Эпплби не исключает, что многие случаи «домашних смертей» также связаны с коронавирусом – неучтенными случаями инфекции.

Существует вероятность, что многие люди не обращаются за помощью, чтобы не перегружать больницы или из боязни заразиться COVID-19. Сейчас нельзя точно судить о причинах снижения загруженности больниц. Но Эпплби высказывает тревогу по поводу того, люди, которые отказали себе в посещении больницы в этот период, умерли или умрут вскоре, в ближайшие месяцы.

«Сейчас кажется невозможным правильно оценить тревогу по поводу более широкого эффекта текущих мер на здоровье людей. Эти данные не полны, слишком неопределенны, они слишком быстро меняются, поэтому сейчас невозможно делать надежные выводы», – информирует эксперт.