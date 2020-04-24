 

Ксения Собчак назвала Викторию Боню «тупой блогершей» из-за публикаций о происхождении коронавируса

24.04.2020, 21:09, Разное

Отечественная телеведущая и журналист Ксения Собчак в разделе Stories аккаунта Instagram обнародовала скриншот публикации Александра Роднянского, в котором он критикует «конспирологические теории» Виктории Бони о происхождении коронавируса. Экс-ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» присоединилась к мнению продюсера относительно «тупых блогерш», запугивающих многомиллионную аудиторию.
Бывшая участница телестройки о любви «Дом-2» Виктория Боня в последнее время публикует в аккаунте Instagram посты о том, что причиной появления спровоцировавшего пандемию коронавируса могут быть вышки сетей нового поколения 5G. Роднянский считает подобные теории «конспирологическими бреднями», а особенно неприятным оказывается факт, что это распространяется довольно известными людьми, к примеру, той же Боней с почти 7-миллионной армией подписчиков. Ксения Собчак опубликовала скриншот поста продюсера, написав, что он тоже не смог выдержать «тупости блогерш» и в этом их мнения абсолютно созвучны.


Виктория Боня всячески пытается доказать, что распространяет лишь подтверждённые специалистами теории. В их числе, к примеру, то, что коронавирус «создан» властями сознательно, с целью запугивания простого народа, а также для проведения массового внедрения чипов населению, информирует интернет-портал iReactor.



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