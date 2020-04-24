 

Стало известно о снижении ставки по льготной ипотеке до 6,5% годовых

24.04.2020, 20:56, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о льготной ипотеке под 6,5% годовых. Соответствующий документ появился на официальном сайте кабинета министров.

Программа будет действовать до 1 ноября этого года. Льготная ипотека касается жилищных займов до восьми миллионов рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до трех миллионов рублей в остальных регионах страны, передает “Вечерняя Москва”.

Руководитель политической экспертной группы Константин Калачев назвал постановление необходимым на фоне распространения коронавирусной инфекции. “Решение жилищных проблем населения может быть драйвером развития любой отрасли”, – цитирует его RT.



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