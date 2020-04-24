 

Путин отчитал банки за плохую работу во время коронавируса

24.04.2020, 20:56, Разное

Коронавирус в России потребовал от власти введения мер не только по борьбе с эпидемией, но и по поддержке экономики, предпринимателей и простых граждан в это непростое время. Большую роль в этом играет позиция финансовых организаций.

Говоря с банкирами, Владимир Путин обратил внимание, что мало объявить о каких-либо решениях – необходимо проследить, чтобы помощь пришла вовремя, а воспользоваться ей смогли те, кто действительно в этом нуждается. “Абстрактные обещания никому не нужны”, – цитирует “Царьград” российского лидера.

Он напомнил, что ответственность за то, как в итоге будет выглядеть поддержка граждан в период коронавируса, лежит на кредитных учреждениях. “Вы напрямую работаете с гражданами и предприятиями, знаете их запросы, и от вас зависит, чтобы меры поддержки сработали эффективно”, – цитирует сайт “Комсомольская правда” Владимира Путина.

Президент России отметил, что многие граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели – обещанные кредиты на льготных условиях. Им либо отказывают сразу, либо тянут время, либо предъявляют требования, которые заведомо невозможно выполнить.

Коронавирус в России, по оценкам специалистов, может вызвать определенные экономические проблемы. Для смягчения негативных последствий был разработан целый комплекс мер.

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&#55357;&#56399;&#55356;&#57339; Бедным семьям помогают справиться с последствиями коронавируса ⠀ В этот непростой момент, люди, как никогда раньше, стараются сплотиться и помочь друг другу. ⠀ Вот ещё одна добрая история &#55357;&#56390;&#55356;&#57339; ⠀ #семья #помощь #коронавирус #пандемия

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 9 Апр 2020 в 8:36 PDT



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