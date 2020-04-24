В штате Джорджия открылся ряд бизнесов

24.04.2020, 20:54, Новости дня

С сегодняшнего дня в Джорджии открываются некоторые заведения малого бизнеса, которые были раньше закрыты из-за коронавируса. В рамках своих полномочий такое решение принял губернатор штата Брайан Кемп. Владельцы ряда бизнесов приветствовали этот шаг, и заверили, что, вернувшись к работе, они будут продолжать придерживаться все необходимые меры предосторожности. Вместе с тем некоторые предприниматели заявляют, что они еще не готовы к тому, чтобы вновь распахнуть двери перед клиентами в разгар пандемии.

Тренажерные залы, фитнес-центры, боулинги, студии боди-арта, салоны красоты, школы косметологии, а также массажные кабинеты могут открыть свои двери для клиентов. Такое распоряжение дал губернатор Джорджии Брайан Кемп в рамках поэтапного открытия экономики в штате.

Как утверждает бывший журналист CNN, проживающий в Атланте – сказать, что сегодня все массово отправились в салоны и кафе – нельзя. Люди все еще опасаются выходить на улицу.

«Рано утром в пятницу, как только указ губернатора вступил в силу, открылись парикмахерские и некоторые маникюрные салоны. День только начался и нельзя с точностью сказать, открылись ли салоны массажа. Большие спорт -клубы – у которых тысячи посетителей -еще не открылись, они пытаются понять, насколько это безопасно. Одно можно сказать с уверенностью – владельцы бизнесов опасаются возможных последствий и критики. Они стараются использовать средства индивидуальной защиты, которые у них есть и, как говорят, пускают в салон по одному клиенту. А еще надо помнить, что в этой сфере в основном работают иммигранты, представители разных групп меньшинств. Это люди, которые живут от зарплаты до зарплаты и им сейчас очень сложно выживаит в условиях карантина», – рассказал Джим Клэнси.

Владелец одной из парикмахерских заявил, что еще до окончания пресс-конференции губернатора позвонило столько клиентов, что прием расписан на три недели вперед.

«Мы закрываем некоторые дорожки. Расстояние между группами игроков будет три метра. Бар и зал для отдыха будут закрыты», – поведал менеджер одного из боулинг-клубов.

Стилист Наоми Бартолаччи обсудила возможность открытия своего салона с сотрудниками, поскольку рекомендации федеральных властей отличаются от распоряжений местного руководства.

«Я встречалась со своими коллегами, чтобы выяснить, что мы будем делать. Знаете, было бы здорово возобновить работу, но мы также хотим убедиться, что делаем все правильно. Это трудный выбор между необходимостью зароботка и заботой о здоровье наших клиентов. Поступает противоречивая информация. Центры по контролю и профилактике заболеваний говорят одно, губернатор другое, мэр города говорит третье», – отметила стилист Наоми Бартолаччи

Владелец семи ресторанов в Атланте Фред Кастеллучи отмечает, что хотя губернатор и разрешил ресторанам обслуживать клиентов, он не намерен этого делать.

«Мы больше не позволяем находиться людям внутри здания… Мы заботимся о последствиях для здоровья наших клиентов, общины и сотрудников», – поделился Фред Кастеллучи.

Мнения жителей Атланты по поводу частичного открытия бизнесов разделились.

«Я не хочу, чтобы кто-то заболел или умер от этой болезни. Вместе с тем у вас должен быть выбор: посещать или нет открытые заведения. Если вы не хотите идти в ресторан, боулинг-клуб – не идите. Оставайтесь дома», – считает пенсионер Майкл Персонос.

Студент Роберт Шеррилл заявил, что не думает, что открытие бизнесов хорошая идея.

«У меня такое чувство, что Джорджия отнеслась к пандемии недостаточно серьезно. У нас не было карантина, люди были на улицах, посещали вечеринки. Мне кажется, что мы еще не достигли пика распространения заболевания».

«Знаете, это хорошо для моей зарплаты. Я живу с чаевых. Чем больше людей обслуживаю, тем больше денег зарабатываю. Я занимаюсь сейчас доставкой еды и могу немного подзаработать. Так что открытие ресторанов – хорошо для меня с финансовой точки зрения», – подчеркнул бармен Джейк Глейзер.

Президент Трамп накануне выразил сомнение в своевременности решения губернатора Джорджии о снятии части карантинных ограничений. Тем временем опрос CBS News, опубликованный в четверг, показал, что 63 процента американцев больше озабочены ранним снятием ограничений и возможным усилением вспышки коронавируса, чем последствиями для экономики. Только 13 процентов респондентов заявили, что вернутся в общественные места, если ограничения будут сняты прямо сейчас.